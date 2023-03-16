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紐約客談/無證攤販爭廢法 不如想如何合法

紐約客談

黃敏儀大張旗鼓整治緬街無證攤販，市警預告15日開始嚴打，當日也成了小販抗議日。小販訴求有三：不要強力執法，廢除禁擺攤法規，呼籲擺攤合法化並發放更多執照。

其實15日並無執法，小販因聽見風聲而不敢出攤，導致居民收穫意外寬敞的街區，說明哪怕是放出一個強力執法的風聲都很有用。雖然白思豪在疫情初期曾停止執法，之後也沒有完全嚴格執法，但是這並非常態，常態應是強力執法。

至於廢除法規。該法是2018年由當時的市議員顧雅明提出的，因法拉盛本就擁擠，擺攤常導致寸步難行。立法是經過議員實地考察，在市議會經過投票並最終由市長簽字通過，前後歷時半年，如何因為小販利益立刻推翻？事實上15日的法拉盛街頭，不時聽見有人感嘆走路更方便，那是遠比小販更重要的市民利益。

而擺攤合法化和發放更多執照，攤販可在其他較不繁忙的街道設攤，不過差幾條街而已，許多有執照的餐車和烤肉攤早轉移到外圍的友聯街等處，也未聽多少抱怨，為何不可一試？執照的問題目前有待商榷，但不是不可能，因餐車許可證就於去年開始增加。

某種程度上，白思豪搖擺的政策造成了如今執法的困難，演變到今天，商家抱怨，攤販也不領情，警察更是在執法時束手束腳。雖然理解攤販的難處，但若真要以此為生，攤販必須依法行事；對於政府而言，如果真要規範無證攤販，需要包括宣導教育，一些華人攤販剛知道法拉盛有執照也不能擺攤的規定，更不要說擺攤位置，大小以及距離的要求。如此，依法擺攤從何談起？

法拉盛 白思豪 警察

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