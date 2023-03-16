我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

加強宣導 法拉盛無證擺攤取締延一周　

記者鄭怡嫣／紐約報導
市警局原訂於15日起，在法拉盛街頭強力執法，雖執法行動推遲，不過當日並未見街販身影。(記者鄭怡嫣／攝影)
市警局原訂於15日起，在法拉盛街頭強力執法，雖執法行動推遲，不過當日並未見街販身影。(記者鄭怡嫣／攝影)

此前紐約市警局曾發布聲明，15日起在法拉盛市區強力執行禁止擺攤的法規，本報記者採訪市警警員確認，當日警方接到通知，並未開展執法行動，市長亞當斯(Eric Adams)辦公室為對全市攤販加強宣傳及教育，將法拉盛的執法日期推遲一周。

市府相關宣傳單。(警方提供)
市府相關宣傳單。(警方提供)

管轄法拉盛的109分局社區事務聯絡官黃凌欽15日在接受採訪時確認，當日一早，109分局收到市警總局通知，表示市長辦公室已準備五種語言的攤販執法傳單，針對攤販的教育及宣導工作，將再持續一周，法拉盛的執法行動也推延至下周。他也確認，攤販執法工作仍由市消費者和工人保護局(DCWP)主導，並未移交警察。

至於強力執法的政策，黃凌欽表示，就無證擺攤事宜，全市均收到很多投訴，市長也覺得需要整治。一兩周前，亞當斯也曾私下走訪法拉盛查看，此次的執法行動，也是由市長辦公室發起。預計正式展開後，警方的強力執法會比以往更頻繁。

根據紐約市規定，全市五大區不少繁忙路段，皆為街販禁售區(no vending zone)，法拉盛的禁售區由前任市議員顧雅明提出，於2018年市長簽署成法並於2019年4月上路。不過在疫情期間，執法工作移交至市消費者和工人保護局，且考慮到民眾的生計問題，執法工作暫緩，緬街出現擺攤潮。

法拉盛 亞當斯 紐約市

上一則

聖派翠克節遊行17日多街封路 籲乘地鐵出行

下一則

預告嚴打攤販奏效街頭淨空 行人多喊讚

延伸閱讀

美國創享家紐約分公司開業 舉行慶賀/培訓活動

美國創享家紐約分公司開業 舉行慶賀/培訓活動
亞當斯簽5法案 強化遊民心理服務、降低中低收入屋主欠地產稅利息

亞當斯簽5法案 強化遊民心理服務、降低中低收入屋主欠地產稅利息
法拉盛街頭74歲亞裔婦 無故遇襲

法拉盛街頭74歲亞裔婦 無故遇襲
華埠小巴生意縮水 人口結構改變是主因

華埠小巴生意縮水 人口結構改變是主因
竊車胎、搶劫頻傳…紐約法拉盛治安堪憂

竊車胎、搶劫頻傳…紐約法拉盛治安堪憂

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

2023-03-09 14:38

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半