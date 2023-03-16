加強宣導 法拉盛無證擺攤取締延一周　

市警局原訂於15日起，在法拉盛街頭強力執法，雖執法行動推遲，不過當日並未見街販身影。(記者鄭怡嫣／攝影)

此前紐約市 警局曾發布聲明，15日起在法拉盛 市區強力執行禁止擺攤的法規，本報記者採訪市警警員確認，當日警方接到通知，並未開展執法行動，市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室為對全市攤販加強宣傳及教育，將法拉盛的執法日期推遲一周。

市府相關宣傳單。(警方提供)

管轄法拉盛的109分局社區事務聯絡官黃凌欽15日在接受採訪時確認，當日一早，109分局收到市警總局通知，表示市長辦公室已準備五種語言的攤販執法傳單，針對攤販的教育及宣導工作，將再持續一周，法拉盛的執法行動也推延至下周。他也確認，攤販執法工作仍由市消費者和工人保護局(DCWP)主導，並未移交警察。

至於強力執法的政策，黃凌欽表示，就無證擺攤事宜，全市均收到很多投訴，市長也覺得需要整治。一兩周前，亞當斯也曾私下走訪法拉盛查看，此次的執法行動，也是由市長辦公室發起。預計正式展開後，警方的強力執法會比以往更頻繁。

根據紐約市規定，全市五大區不少繁忙路段，皆為街販禁售區(no vending zone)，法拉盛的禁售區由前任市議員顧雅明提出，於2018年市長簽署成法並於2019年4月上路。不過在疫情期間，執法工作移交至市消費者和工人保護局，且考慮到民眾的生計問題，執法工作暫緩，緬街出現擺攤潮。