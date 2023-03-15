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布碌崙3天2起家暴 亞裔女遭勒死

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙發生家庭暴力悲劇。(谷歌地圖)
布碌崙發生家庭暴力悲劇。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)日前發生一起家庭暴力悲劇，一名亞裔女子在家中被疑似患有精神病的哥哥攻擊，最終被掐死；男子目前接受治療，暫未控罪。

3月10日早9時40分，警方在Gates大道交Classon大道一公寓發現倒在客廳的28歲郭凱莉(Kelly Kwak，音譯)，全身傷痕累累、多處瘀青；經法醫鑑定，遭人行凶，死因是頸部被掐無法呼吸。

警方一開始將同住的一名32歲男室友帶回警局，稍後公布他是死者的哥哥，目前在伍德哈爾醫院(Woodhull Hospital)接受精神評估。

消息指，死者是皇后區土生土長的紐約客，在市大皇后社區學院(Queensborough Community College)就讀；案發前五天，母親Shin Young最後一次與女兒發簡訊，後來感覺不安，於是聯繫外州親戚請求紐約市警上門查看，發現她遭遇不測。母親形容女兒善良、孝順，生前願望是完成學業，成為一名護士，卻沒想到那麼快便離她而去。

這是布碌崙在三天內發生的兩起案件之一，另案發生在13日中午，位於East Flatbush的一棟住處內，58歲的女子遭前男友殺害，被對方持刀捅死；警方公布兇嫌身分，其為71歲的Michael Baptiste，目前已被捕控謀殺罪。據悉兩人雖有人身保護令限制，但仍居住在同一屋簷下。

布碌崙 亞裔 紐約市

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