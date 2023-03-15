華埠路名紀念李揚國 莫斯科街或披露街意見不一

華埠社區的傳奇人物李揚國生前用相機紀錄亞裔社區的掙扎與抗爭。他去世後，友人陳家齡在宰也街口為他創作了主題壁畫。(記者許君達╱攝影)

紐約市第三社區委員會14日召開「交通、公共安全、衛生與環境委員會」會議，就社區組織「心目華埠 」(Think Chinatown)提出將已故華裔 攝影師李揚國 (Corky Lee)的名字共同提名在現有華埠莫斯科街(Mosco St.)路名上，進行討論和初步表決，參會成員基本全數贊同，但未出席會議的華埠社區人士陳家齡則代表部分社區成員致信委員會，表示不贊同此提案，認為將披露街(Pell St.)重新命名以紀念李揚國更加合理。據悉，這個提案將於3月28日在社區委員會全體會議上表決，如能通過，即會遞交區長辦公室和市議會，進入立法程序。

李揚國從事紀實攝影數十年，鏡頭著眼於中下層華裔和其他亞裔，影像語言充滿人文關懷與對社會公正的拷問，記錄紐約華埠幾乎所有重大的社會運動，成為華埠的一個傳奇。他於2021年不幸感染新冠病毒去世。

「心目華埠」負責人陳雪媚表示，團隊用了一年在社區調研、訪談、查詢資料，最終決定提案將李揚國與莫斯科共同命名在現在的莫斯科街上。現在的莫斯科街以義大利裔社區活動人士弗蘭克·莫斯科(Frank Mosco)之名命名，生前同樣致力於為社區的租戶和低收入者爭取權利，李揚國的弟弟John Lee表示，共同命名不是為了讓李揚國的聲名壓過莫斯科，而是希望生活在不同時代的兩位社區傳奇能夠共同進入歷史的光榮殿堂。

命名倡議團隊表示，選擇莫斯科街，因為李揚國生前最常活動的地點就是位於莫斯科街上、與勿街(Mott St.)相交處的一個角落，那裡曾有一個常被他用來展出照片的書報亭。

李揚國生前好友陳家齡對於命名的選址有異議。他認為，李揚國的歷史價值「值得用一條更大更重要的街道來命名」，披露街作為華埠的三大主街之一，擔得起李揚國的榮耀，也因為李揚國生前另一個最常活動的地點是位於披露街21號的中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)，他長期在那裡組織沙龍活動，為社區青年放映電影或舉辦展覽，為包括陳家齡在內的不少華埠年輕一代提供重要的人生啟發。

陳雪媚透露，提交社委會的「莫斯科街」提案得到社區內近1000個簽名支持。委員會主席David Crane在會上表示，「市議員說已經做好準備，只要社區表決通過，就可快速推進。」陳家齡表示，他會繼續持反對意見，並在全體表決上投反對票。