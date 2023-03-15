關注弱勢 長島華生獲可口可樂獎學金

郭美希和她的父親郭敏哲以及母親王秀梅。(記者高雲兒／攝影)

就讀長島 賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希(Sabrina Guo)近日獲得從9萬1000人選150人的可口可樂獎學金計畫(Coca-Cola Scholars)，她稱自己用寫作等方式「放大邊緣群體的觀點和表達願景」。細數女兒成就，父親郭敏哲說，這離不開父母的支持。

今年的「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)，她入圍準決賽，研究美國年輕女性緊急避孕藥使用差異，尤其希望改善少數族裔婦女獲得計畫生育的機會，她表示正就研究成果與民選官員合作，為弱勢婦女提供更公平的保健服務。

她也曾獲得許多獎項：2022年世界科學學者(World Science Scholar)，受邀參加今年的世界科學節；2023年美國總統學者計畫(US Presidential Scholars Program)候選人，2023年卡梅倫影響力獎學金決賽選手(Cameron Impact Scholarship Finalist)等，還在新聞、評論、詩歌以及散文等多次獲得國際和全國性獎項，也是最年輕的2021年詩歌解決氣候危機挑戰賽獲獎者。

這些獎項，離不開對少數群體的關注和參與社會議題。2018年，12歲的郭美希成立Girl Pride International公益機構幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助5000多個孩子。疫情期間，她主動捐出4萬元大學基金購買物資支持醫護人員；去年，她聯合社區青少年與非營利組織舉辦反槍枝暴力遊行 ，還組織反仇亞的遊行等，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」。

這一切都源於九歲那年，回中國探親時，「路過孤兒院，他們和我差不多大，但為什麼在這生活？」她主動和院方攀談，覺得可以幫助他們。短短兩周內不斷返回，提供物資，認為「普通人共同努力就能改變歷史。」

父母陪她買物資送去孤兒院，疫期也一起送口罩，郭敏哲說：「我是她的秘書，媽媽是司機」。畢業自哈佛大學生化專業，他之後從事教育 諮詢，並全力引導孩子，創造機會，發掘興趣，找到人生價值，「其實很多都是從她身上學到。」