我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「砸碎門奔保險櫃」每家作案2分鐘 2嫌連盜南加7餐廳

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

關注弱勢 長島華生獲可口可樂獎學金

記者高雲兒／紐約報導
郭美希和她的父親郭敏哲以及母親王秀梅。(記者高雲兒／攝影)
郭美希和她的父親郭敏哲以及母親王秀梅。(記者高雲兒／攝影)

就讀長島賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希(Sabrina Guo)近日獲得從9萬1000人選150人的可口可樂獎學金計畫(Coca-Cola Scholars)，她稱自己用寫作等方式「放大邊緣群體的觀點和表達願景」。細數女兒成就，父親郭敏哲說，這離不開父母的支持。

今年的「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)，她入圍準決賽，研究美國年輕女性緊急避孕藥使用差異，尤其希望改善少數族裔婦女獲得計畫生育的機會，她表示正就研究成果與民選官員合作，為弱勢婦女提供更公平的保健服務。

她也曾獲得許多獎項：2022年世界科學學者(World Science Scholar)，受邀參加今年的世界科學節；2023年美國總統學者計畫(US Presidential Scholars Program)候選人，2023年卡梅倫影響力獎學金決賽選手(Cameron Impact Scholarship Finalist)等，還在新聞、評論、詩歌以及散文等多次獲得國際和全國性獎項，也是最年輕的2021年詩歌解決氣候危機挑戰賽獲獎者。

這些獎項，離不開對少數群體的關注和參與社會議題。2018年，12歲的郭美希成立Girl Pride International公益機構幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助5000多個孩子。疫情期間，她主動捐出4萬元大學基金購買物資支持醫護人員；去年，她聯合社區青少年與非營利組織舉辦反槍枝暴力遊行，還組織反仇亞的遊行等，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」。

這一切都源於九歲那年，回中國探親時，「路過孤兒院，他們和我差不多大，但為什麼在這生活？」她主動和院方攀談，覺得可以幫助他們。短短兩周內不斷返回，提供物資，認為「普通人共同努力就能改變歷史。」

父母陪她買物資送去孤兒院，疫期也一起送口罩，郭敏哲說：「我是她的秘書，媽媽是司機」。畢業自哈佛大學生化專業，他之後從事教育諮詢，並全力引導孩子，創造機會，發掘興趣，找到人生價值，「其實很多都是從她身上學到。」

郭美希已收到多所大學全額獎學金，但還沒決定。關注社會議題，她可能選法律、教育、公共政策等專業，未來從事立法和人道主義工作，「我想打破刻板印象，讓大家知道亞裔也可以改變世界」。

郭美希也擅長小提琴。(受訪者提供)
郭美希也擅長小提琴。(受訪者提供)
郭美希目前已獲得部分頂尖大學的錄取。(記者高雲兒／攝影)
郭美希目前已獲得部分頂尖大學的錄取。(記者高雲兒／攝影)
郭美希和她的導師Aliya Kuerban。(受訪者提供)
郭美希和她的導師Aliya Kuerban。(受訪者提供)
郭美希和孟昭文。(受訪者提供)
郭美希和孟昭文。(受訪者提供)
郭美希獲得的獎狀，總計有五六十個。(受訪者提供)
郭美希獲得的獎狀，總計有五六十個。(受訪者提供)
郭敏哲細數女兒的獎狀。(記者高雲兒／攝影)
郭敏哲細數女兒的獎狀。(記者高雲兒／攝影)
郭美希和國會眾議員孟昭文(右3)在疫情期間捐獻口罩。(受訪者提供)
郭美希和國會眾議員孟昭文(右3)在疫情期間捐獻口罩。(受訪者提供)

遊行 教育 長島

上一則

增加特許學校 紐約州參眾議會都不挺預算案 霍楚將進行談判

下一則

懷特再爆仇亞視頻 官民憂心籲下架

延伸閱讀

長島ABI慶新春花車遊行暨亞洲美食文化節 首屆將於3月18日隆重登場

長島ABI慶新春花車遊行暨亞洲美食文化節 首屆將於3月18日隆重登場
僑委會僑生聯名獎學金 最高4年領3.3萬美元

僑委會僑生聯名獎學金 最高4年領3.3萬美元
費城亞美婦女聯合會2023年會暨頒發獎學金

費城亞美婦女聯合會2023年會暨頒發獎學金
長島華生朱凱文 創新抗癌入圍雷傑納隆決賽

長島華生朱凱文 創新抗癌入圍雷傑納隆決賽
橙縣華商獎學金 大學4年2萬元3/15截止報名

橙縣華商獎學金 大學4年2萬元3/15截止報名

熱門新聞

死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

2023-03-09 14:38

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

2023-03-08 15:00

超人氣

更多 >
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」