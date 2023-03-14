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無國界救助弱勢 急難救助協會攜手華商會

記者鄭怡嫣／紐約報導
大紐約區僑界急難救助協會拜訪法拉盛華商會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
大紐約區僑界急難救助協會拜訪法拉盛華商會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)13日拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，雙方表示將尋求合作機會，無國界及族裔之分，共同幫助社區脆弱群體及有需要人士。

急難救助協會會長王寶銘及理事長李金標介紹，因應僑務委員會服務僑社的宗旨，協會在2017年成立，迄今共幫助157人，處理及解決車禍、喪葬、自殺、家庭糾紛、家暴、兒童虐待、證件遺失等問題。不僅服務來美留學的學生，也包括持有綠卡或公民身分的台灣居民、華裔或其他有需要者，希望與有豐富經驗的法拉盛華商會合作，發揮大愛精神幫助更多人。

協會秘書長王曉薇表示，施比受更有福，助人的同時內心也溫暖，協會最能幹的義工、曾在紐約市兒童福利局任社工逾30年的羅淑華上月因肝癌過世，從她身上也學到許多。救助不是施捨而是協助，如何與人交流、協調、維護他們的尊嚴都是技巧。而儘管協會成立之初的宗旨是幫助台灣社區，然而作為紐約政府的501c3非營利機構，協會服務時並不過問出身背景，目前服務的個案中也不同背景者。

法拉盛華商會理事長王耀明以及總顧問杜彼得表示，救助社會不分兩岸三地，也無國界及族裔之分，最重要是以合適的方法，幫助有需要的人，「哪裡有難就救哪裡」，期望共同回饋社區。

有需要諮詢或幫助的在美僑胞，可電郵急難救助協會秘書長王曉薇：[email protected]

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