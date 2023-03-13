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311熱線滿20年 噪音投訴最多 離譜問題也不少

記者許君達／紐約報導
311服務熱線成立滿20年，市府公布相關數據。(311臉書)
311服務熱線成立滿20年，市府公布相關數據。(311臉書)

紐約市311服務熱線成立滿20年，市長亞當斯(Eric Adams)近日發布報告，並公布20年間311接到的投訴與詢問數據，其中投訴最多的是鄰居噪音，其次是向市房屋局提出政府樓等公寓維修要求。市長還發布影片，列舉20年來311接到的最離譜的問題。

數據顯示，20年來，311熱線共接到並處理5.25億次聯絡，平均每天接到超過7萬1000次，其中68%是通過電話，其他方式包括網路、短信、社交媒體平台和311的手機應用程式。311史上接報最高峰的時期包括2011年和2013年的暴風雪、2012年的「珊迪」颶風期間，以及2014年紐約市民卡(IDNYC)計畫的推出和2020年新冠疫情剛爆發之時。

除了鄰居噪音和維修公寓外，其他資訊量最多的內容包括住宅樓供暖、查詢停車罰單、地鐵公車投訴、房東投訴。2022年，311接到反映最多的問題是關於停車罰單和超速相機。

亞當斯表示，啟動20年來，311已經成為紐約人解決各種生活問題的不可或缺的資源。他在上任之初，將311熱線與市府的其他技術機構合併，新成立紐約市技術和創新辦公室(New York City Office of Technology and Innovation，簡稱OTI)，並在2022年對311系統進行升級，確保長期穩定的服務。根據一項年度調查，紐約人給311的評分為九分，滿分為十分。

亞當斯也公布20年來311收到的一些最有趣的電話內容：我可以把我的狗作為受扶養人報稅嗎？有法律限制你可以沖多少次馬桶嗎？能幫我轉接一個飛碟專家嗎？還有一些離譜投訴，有人報告他的窗戶裡有鬼；還有人想舉報他的鄰居，因為這個人向街區的每個人揮手。

亞當斯發表演說祝賀311熱線成立20年。(市府影片截圖)
亞當斯發表演說祝賀311熱線成立20年。(市府影片截圖)

紐約市民卡 亞當斯 地鐵

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