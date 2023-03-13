偽造身分證件詐騙銀行 2華男被捕

皇后區法拉盛 的兩位華人 男子，近日因涉嫌使用的偽造身分證件詐騙銀行在康州被捕，還從他們的車上搜到冰毒以及被盜的身分證件、社安卡 ，遭控重竊未遂、身分盜竊、持有管控物質等多項罪名。

根據警檢方的報告，9日在康州格林威治鎮(Greenwich)，便衣警察在當地的格林威治大道(Greenwich Ave.)，發現兩男子在數個銀行「進行可疑活動」，之後將二人拘留，並在身上發現偽造的身分證件以及其他文件。

警方表示，搜查二人的汽車，在車上還發現七張被竊的身分證以及四張社安卡，還發現煙斗以及少量被鑑定為安非他命(methamphetamine，俗稱冰毒)的白色粉末。

據悉，兩名被捕的華人男子均報住法拉盛，分別為46歲住邦恩街(Bowne St.)的的林國喬(Guo Qiao Lin，音譯，下同)以及42歲住190街的王亞明(Yaming Wang)。兩人被控三級重竊未遂罪、共謀重竊罪、共謀身分盜竊、共謀冒充他人以及非法持有管制物質罪。林國喬的保釋金定為10萬元，並未交保。王亞明的保釋金為 2萬5000元，已交保候審。

警方指，郵件盜竊激增，常導致歹徒利用這些身分，在當地及周邊地區犯下銀行欺詐和意圖欺詐案件，民眾需對銀行文件及個人身分採取額外的保護措施。