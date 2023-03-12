孟昭文攜聯邦衛生部長 感謝提供墮胎醫護

孟昭文(左三)和聯邦衛生部長貝西拉(左四)與亞美醫師協會成員合影。(記者高雲兒／攝影)

聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)近日與國會眾議員孟昭文到皇后區市立醫院，感謝提供墮胎 護理的醫護人員，呼籲維護墮胎權利；亞美醫師協會多名醫護人員出席，總裁暨會長劉季高表示，將持續提供實用的墮胎服務和信息給華人 社區。

每年3月10日是全國墮胎醫護人員感謝日(National Abortion Provider Appreciation Day)，藉此感謝提供相關服務的醫護人員，去年6月聯邦最高法院推翻保障合法墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)以來，提供墮胎護理的醫護人員面臨更多的困難和騷擾。

當天包括孟昭文、貝西拉，州衛生部副部長普羅菲(Angela Profeta)以及市衛生局項目總監張潔(Christina Chang)等，共同邀請多位提供墮胎護理的醫護人員對話，認可他們為此所做的努力。

孟昭文說，推翻「羅訴韋德案」是倒退的一步，她將會盡力保障婦女健康自主選擇的權利，且紐約州 不僅要為州內婦女提供服務，還會為外州來紐約尋求墮胎護理的婦女提供資源。

張潔表示，目前需要「將墮胎正常化並去污名化」，她稱墮胎只是一個醫療護理，卻備受爭議；她提到去年11月，啟動紐約市墮胎服務中心 (New York City Abortion Access Hub) 為任何尋求墮胎護理者提供保密支援，不論身分如何，「很多前來求助的都是有色人種、低收入也沒有穩定的保險，十分需要幫助。」

貝西拉則表示，將在持續的攻擊下，保證婦女的墮胎權利，且同時需要加強保護個人信息隱私，包括病人和醫護人員。

當天有多位亞美醫師協會的醫護人員到場與會，劉季高說，華人醫生都支持墮胎自由，「生下來沒有能力養，也是不負責」。

他表示，雖然紐約州提供全面墮胎護理服務，但在華人社區仍有信息斷層，有意發布信息指南，指導華人如何尋求墮胎協助。

亞美醫協會員、擁有23年婦產科經驗的醫生謝智華表示，紐約州墮胎護理相對來說可負擔，手術加麻醉大概1000元以下，醫療補助計畫(Medicaid)可補助，但若無法負擔也無保險，可以去公立醫院或相關公益機構求助。