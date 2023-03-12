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聯邦勞工部介入調查坍塌事故

記者劉梓祁、許君達╱紐約報導
建築物外牆上可見明顯裂縫。(記者許君達╱攝影)
建築物外牆上可見明顯裂縫。(記者許君達╱攝影)

日前發生在曼哈頓華埠的建築工地倒塌事故，造成工人一死三傷，事發後市樓宇局已會見施工地承包商，目前聯邦勞工部職業安全與健康管理局(OSHA)已介入調查；而距離事發工地不遠處的拉菲逸街(Lafayette St.)158號樓宇後牆有可能倒塌，目前已被下停工令。

該事故發生於本月7日，根據紀錄，工地曾於2月6日查有五起安全違規，市樓宇局表示，此次事故與五起違規無關，並已有職安局介入聯同各執法部門調查事故起因，自事件發生後已向工地發出停工令，尚未知何時能恢復。

市樓宇局還稱，已在事故發生後會見了拆除承包商代表，正在等待各部門的調查結果，未披露更多關於傷者的細節；根據紐約市建築法規定，建築施工承包商必須為施工場地購買相關責任保險(project-specific liability insurance)和工人賠償保險(workers' compensation insurance)。

律師古奇(Edward Cuccia)表示，如果事故被證明與曾被查出的違規操作有關，保險公司有可能會以此為由，減少賠付金額，死傷工人的家屬也可能因此起訴承包商或是有關部門。

而根據一份訴訟，離事發工地不遠、與美國華人博物館(MOCA)隔街相望的拉菲逸街158號樓宇後牆，也可能發生倒塌危險。

法庭文件顯示，該棟六層樓建築由於業主拖欠抵押貸款而處在接管狀態；今年初，市樓宇局命令接管方拆除該建築的一處有倒塌風險的護牆，否則將開罰，但接管方則反應，與其相鄰的物業業主一直拒絕其進入，導致工程無法進行。

就在拉菲逸街126號發生致命工安意外後，該棟樓的接管方便對隔壁業主提出訴訟。

根據市樓宇局的公開資料，該物業現已被下停工令，其建築覆蓋拉菲逸街158到164號，以及格蘭街(Grand St.)的151號，建築居民已被疏散，入口被封死，臨街搭建有保護行人用的鷹架，其外牆與兩側的物業皆完全無縫貼合。從人行道上可以看到，該建築的外牆邊緣有明顯裂縫。

接管人史密斯(Steven J. Smith)在訴訟中警告，這棟樓的「不安全狀況」可能影響到位於格蘭街的四個相鄰產業。

拉菲逸街158號與格蘭街上的相鄰建築之間沒有縫隙，進行危牆拆除施工需要借道其他物...
拉菲逸街158號與格蘭街上的相鄰建築之間沒有縫隙，進行危牆拆除施工需要借道其他物業，而由於其樓層更高，危牆對相鄰建築都會造成隱患。(記者許君達╱攝影)
發生致死工安意外的事故現場。(記者劉梓祁╱攝影)
發生致死工安意外的事故現場。(記者劉梓祁╱攝影)

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