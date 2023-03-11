羅淑華告別式 親友憶堅韌一生

黃詩雯回憶80年代與父母來美，幾年後父親去世，羅淑華一人打多份工撐起一個家，雖然辛苦卻從不喊苦。(記者高雲兒／攝影)

前紐約市 兒童福利局華裔執照社工、中華民國 僑務委員會僑務顧問羅淑華上月17日因肝癌晚期逝世，享年76歲；告別式於10日在法拉盛 ，近百名親友、社區各界人士獻花追思瞻仰遺容，並合唱「感恩的心」和「難忘」懷念她堅韌樂觀的一生。

羅淑華的告別儀式當天在法拉盛中央殯儀館舉行，在法師的主持下，一貫道道親為羅淑華祈福，依次進行奉茶、奉果、獻香、讀經，接著親友致詞表示哀悼和追思。

羅淑華的叔叔、羅柏川回憶往昔不禁哽咽，「你比我年輕，怎麼就這麼走了」。駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕則表示，自己初到紐約時就認識了羅淑華，得到她很多幫助。

羅淑華的大兒子黃國綱，因為行動不便無法來到現場，感謝到場親友前來陪伴母親最後一程；另外兩名子女黃詩雯和黃國維來到現場悼念已故母親。

黃詩雯回憶80年代與父母來美，幾年後父親去世，羅淑華一人打多份工撐起一個家，雖然辛苦卻從不喊苦。

黃國維則調侃說母親總是送來他們不需要的禮物，現在還擺在房子裡占了很多空間。最後他紅了眼，表示母親身體健康，從未想到她這麼快過世。

黃國維致詞。(記者高雲兒／攝影) 羅淑華上月17日不敵因肝癌逝世，享年76歲。(本報檔案照)

另外致詞的還有羅淑華姐夫、紐約台灣會館理事長蘇春槐，以及羅淑華侄女、超微(AMD)董事長兼執行長蘇姿丰。他們回憶羅淑華生前是個充滿活力的人，常常給予他人力量。

上香獻花者包括大紐約區僑界急難救助協會、慈濟基金會、駐紐約經文處、紐約台灣商會、紐約台灣會館、天核佛壇、大紐約區台灣大專院校校友會、中國文化大學美東校友會等。