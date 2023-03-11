市府亞裔特別工作組 訪華埠聽民意

由市府各機構亞裔代表組成的工作組與華埠商家、物業主會面。(記者張晨／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉、副市長高級顧問顧雅明10日攜市府各機構的亞裔代表訪問華埠 ，就近日發生在皇后區法拉盛 的珠寶店搶案傾聽民意，並表示，將在華社舉辦安全知識宣導會。

影音來源：記者張晨

市長辦公室亞裔特別工作組藉由近期多區華社發生的治安問題到訪紐約中華總商會，鄭祺蓉表示，法拉盛珠寶搶案發生後，一石激起千層浪，市長指派了解社區的人深入社區，聽取、挖掘最真實的聲音。

布碌崙(布魯克林)、法拉盛、華埠這三地華社各有特點，其中華埠移民歷史悠久，老移民們幾代都生活在這裡，不管是家族與背景都和社區息息相關；鄭祺蓉說，而相較之下，布碌崙新移民居多，有文化障礙但同時發展迅速，法拉盛則綜合了華裔、馬來西亞、韓裔等群體，更加多元化，也最為繁榮。

「我們此次希望就集合社區的意見，與市府專業人士商討，之後會與法拉盛一樣，在華埠舉辦社區安全意識宣導會。」她說。

會長李國威則表示，不管是商家還是物業主，都對近日發生的案件感到擔憂；再就是東百老匯近日頻發的持槍搶劫華人豪車的案件，也使社區人心惶惶。

顧雅明表示，不管是生意人還是普通市民，安全對所有人來說都是最重要的， 亞當斯和負責公共安全的副市長班克斯(Phillip Banks)都對華社非常關注，並樂於根據各區重點問題提供輔助。

市警社區事務部主管林桂安指出，法拉盛案發後已經從全區77個巡邏區調派了百名警力駐守，並與亞裔玉石協會(NYPD Asian Jade Society)合作，將多語言警員調配到109分局轄區，「溝通問題被填補，那麼治安情況立馬就得到了改善。」

他還表示，華埠東百老匯的暴力劫車，市警巡邏長切爾(John Chell)已經介入，雖然目前嫌犯尚未被捕，但已經在緊密跟蹤調查。