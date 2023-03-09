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聯合國婦女論壇 佛光山倡眾生平等

記者張心╱紐約報導
佛光山紐約道場法事們合掌念誦「為世界和平祈願文」。（記者張心／攝影）
佛光山紐約道場法事們合掌念誦「為世界和平祈願文」。（記者張心／攝影）

國際佛光會(BLIA)在國際婦女節(8日)當天，於第67屆聯合國婦女地位委員會年會(NGO CSW67 Forum)中，主辦題為「信仰與性別平等：疫後婦女(童)賦權」的平行論壇，分享佛光山創始人星雲法師「眾生平等」理念，期許疫情後的世界消弭性別族群差異，回歸內心的平等與慈愛。

作為再次受邀參與聯合國婦女地位委員會年會的非營利組織，國際佛光會今年由美東副秘書長永固法師、東南亞副秘書長覺誠法師、人間佛教研究院副院長妙光法師、加拿大多倫多道場住持覺凡法師，在座無虛席的曼哈頓紐約救世軍(Salvation Army Auditorium)禮堂，呼籲拋開性別、種族、地域的分別心，以「我們是一體」(We Are One)的理念「視他人為家人」。

覺誠法師提倡「沒有男眾、女眾，只有尊重」的理念。(記者張心╱攝影)
覺誠法師提倡「沒有男眾、女眾，只有尊重」的理念。(記者張心╱攝影)
左起：覺凡法師、妙光法師、永固法師、覺誠法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧。(記...
左起：覺凡法師、妙光法師、永固法師、覺誠法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧。(記者張心╱攝影)

覺誠法師表示，佛光山能有眾多出色的比丘尼領導，除佛門眾生平等，也離不開星雲法師「沒有男眾、女眾，只有尊重」理念。她在東南亞開展對斯里蘭卡、巴基斯坦、印度等地賑災工作時，也非常注重救助因戰亂而欠缺身分認同的女性，以佛光山的平等理念鼓勵她們振作。

數百名參與者合掌念誦「為世界和平祈願文」。(記者張心╱攝影)
數百名參與者合掌念誦「為世界和平祈願文」。(記者張心╱攝影)
左起：覺凡法師、妙光法師、永固法師、覺誠法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧。(記...
左起：覺凡法師、妙光法師、永固法師、覺誠法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧。(記者張心╱攝影)
從左到右依次為覺凡法師、妙光法師、永固法師、覺誠法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄...
從左到右依次為覺凡法師、妙光法師、永固法師、覺誠法師、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧。（記者張心／攝影）

覺凡法師指，疫情後的世界急需重建心理健康，星雲大師提出的「五和」理念，即「自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平」；以及「四給」理念，即「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」成為佛光會在全球開展心理療癒工作的主要核心。

國際佛光會在曼哈頓紐約救世軍大禮堂，舉辦聯合國婦女地位委員會年會平行論壇。（記者...
國際佛光會在曼哈頓紐約救世軍大禮堂，舉辦聯合國婦女地位委員會年會平行論壇。（記者張心╱攝影）

妙光法師分享星雲法師供奉觀音的故事，稱佛門將觀音視為母親的化身，給予無私的愛直到生命終結，教導信徒尊重女性。「一次賑災，有個外國小女孩問星雲法師，為什麼要資助她。法師說，因為妳是我的家人，不需要原因。」妙光法師回憶，「所以我們從不把佛學當宗教，而是精神上的尊重和包容。」

永固法師在論壇最後，帶領現場數百參與者，合掌念誦星雲法師的「為世界和平祈願文」，祝願種族、宗教、國際之間，互相尊重、合作與包容，早日實現世界和平。

國際佛光會出席聯合國婦女地位委員會年會，主辦題為「信仰與性別平等：疫後婦女(童)...
國際佛光會出席聯合國婦女地位委員會年會，主辦題為「信仰與性別平等：疫後婦女(童)賦權」的平行論壇。(記者張心╱攝影)
國際佛光會出席聯合國婦女地位委員會年會，主辦題為「信仰與性別平等：疫後婦女(童)...
國際佛光會出席聯合國婦女地位委員會年會，主辦題為「信仰與性別平等：疫後婦女(童)賦權」的平行論壇。（記者張心╱攝影）

星雲法師 東南亞 疫情

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