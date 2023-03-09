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30年來首次 3華裔女性出任皇后區圖書館董事

記者鄭怡嫣╱紐約報導
李厚白。(本報檔案照)
李厚白。(本報檔案照)

市長亞當斯(Eric Adams)等近日任命三位華裔女性任皇后區公共圖書館董事，其中包括市商業稅系統(BTS)高級主任繆欣偉，這也是繼已故華人參政促進會會長李厚白1992年由時任市長丁勤時(David Dinkins)延攬任圖書館董事後，華裔二度獲任董事。

皇后區公共圖書館系統為世界最大的圖書館之一，有200種以上語言藏書、逾60處分館。董事會成員由紐約市長、皇后區長輪流任命或由社區委員會推選。職責包括決定圖書館擴建、增加服務項目、提供教育活動、運營採購等重大決策。今年董事會名單中，首次出現三位華裔女性，分別為繆欣偉、李Jamie(Jamie Lee，音譯，下同)以及李Selina(Selina Lee)。

來自無錫的繆欣偉為一代移民，已在公共領域服務20年，曾任市長辦公室合同服務部的助理總監及市主計長辦公室首席統計師，她曾領銜每年處理稅務超100億元的紐約商務稅改工程並屢獲嘉獎。對此次任命，她對本報記者表示，3月是全國婦女歷史月，三位華裔女性成為皇后區董事激勵人心，非常榮幸成為該董事會的首位華裔移民女性，這是回饋社區的良機，將助圖書館為民眾提供更多知識及資源。

此也是皇后區公共圖書館自1992年來再度有華裔董事。當時，李厚白受市長丁勤時延攬成為董事，也是董事會19名成員中唯一亞裔。2000年，他獲任董事會副董事長，也是華裔在全市公共圖書館最高公益職位。

1990年代中期以來，隨著亞裔及華裔人口在皇后區不斷攀升，總館及各分館館長，也由越來越多的華裔擔當。曾陽及邱辛曄，任法拉盛分館館長及副館長，此外貝賽、傑克森高地、森林小丘、新鮮草原等館長及總館館長，也均由華裔擔當。

繆欣偉獲市長亞當斯任命，成為皇后區公共圖書館董事。(繆欣偉提供)
繆欣偉獲市長亞當斯任命，成為皇后區公共圖書館董事。(繆欣偉提供)

華裔 圖書館 皇后區

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