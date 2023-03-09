孟昭文國會App賽 華裔高中生奪冠

孟昭文(左二)和冠軍葉錦鵬(左一)、季軍王子勤(左三)以及亞軍Evan Cedeno。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文 7日宣布選區內的國會應用程式挑戰賽(Congressional App Challenge)獲勝者是皇后區 貝賽的華裔高中生葉錦鵬(Vincent Yip)，作品是一款糾正體態的應用程式，靈感源自母親。

16歲的葉錦鵬就讀皇后區湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)。母親葉Jean表示，沒想到每天提醒兒子「坐直」，竟成他的靈感。「當我懶洋洋地坐在椅子上，媽媽總提醒要坐直，我就想到這個應用程式」葉錦鵬說。

他決定開發一個叫「坐直」(Sit straight)的應用程式，作為第二雙眼睛，提醒人們糾正姿勢。程式先設定標準姿勢，而後攝像頭會檢測是否偏離姿勢。一旦使用者彎腰駝背，會以模糊屏幕警告並提供相關通知。

孟昭文表示「正確的姿勢對健康非常重要」。她於辦公室給葉錦鵬及亞軍、季軍頒發國會證書，季軍王子勤(Isaac Wong)同樣來自貝賽，他開發一款可以平均績點計算器的應用程式。

葉錦鵬母親葉Jean表示，一開始懷疑兒子是否能成功，但她從小培養孩子學習編程的基本功派上用場，「現在許多專業都和編程有關，九年級開始就讓他自學編程」。她說，葉錦鵬是個坐得住的孩子，慢慢越來越有興趣。葉錦鵬表示，計畫大學主修計算機科學或相關領域。

國會應用程式挑戰賽是由眾議院 舉辦的全國性比賽，針對初高中生。由互聯網教育基金會(Internet Education Foundation)贊助，旨在激發學生實踐探索科學、技術、工程及數學(STEM)、編程及電腦領域。