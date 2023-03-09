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孟昭文國會App賽 華裔高中生奪冠

記者高雲兒╱紐約報導
孟昭文(左二)和冠軍葉錦鵬(左一)、季軍王子勤(左三)以及亞軍Evan Cedeno。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(左二)和冠軍葉錦鵬(左一)、季軍王子勤(左三)以及亞軍Evan Cedeno。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文7日宣布選區內的國會應用程式挑戰賽(Congressional App Challenge)獲勝者是皇后區貝賽的華裔高中生葉錦鵬(Vincent Yip)，作品是一款糾正體態的應用程式，靈感源自母親。

16歲的葉錦鵬就讀皇后區湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)。母親葉Jean表示，沒想到每天提醒兒子「坐直」，竟成他的靈感。「當我懶洋洋地坐在椅子上，媽媽總提醒要坐直，我就想到這個應用程式」葉錦鵬說。

他決定開發一個叫「坐直」(Sit straight)的應用程式，作為第二雙眼睛，提醒人們糾正姿勢。程式先設定標準姿勢，而後攝像頭會檢測是否偏離姿勢。一旦使用者彎腰駝背，會以模糊屏幕警告並提供相關通知。

孟昭文表示「正確的姿勢對健康非常重要」。她於辦公室給葉錦鵬及亞軍、季軍頒發國會證書，季軍王子勤(Isaac Wong)同樣來自貝賽，他開發一款可以平均績點計算器的應用程式。

葉錦鵬母親葉Jean表示，一開始懷疑兒子是否能成功，但她從小培養孩子學習編程的基本功派上用場，「現在許多專業都和編程有關，九年級開始就讓他自學編程」。她說，葉錦鵬是個坐得住的孩子，慢慢越來越有興趣。葉錦鵬表示，計畫大學主修計算機科學或相關領域。

國會應用程式挑戰賽是由眾議院舉辦的全國性比賽，針對初高中生。由互聯網教育基金會(Internet Education Foundation)贊助，旨在激發學生實踐探索科學、技術、工程及數學(STEM)、編程及電腦領域。

下月，葉錦鵬會和其他國會選區的獲獎者一起在國會山莊向議員介紹他們的應用程式。葉錦鵬的程式也將和其他獲勝作品，在眾議院的官網：House.gov展示，為期一年。相關網址：https://www.congressionalappchallenge.us/。

孟昭文(右)向葉錦鵬頒發證書。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(右)向葉錦鵬頒發證書。(孟昭文辦公室提供)
葉錦鵬9年級開始自學編程。(葉Jean提供)
葉錦鵬9年級開始自學編程。(葉Jean提供)

皇后區 孟昭文 眾議院

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