長島華生朱凱文 創新抗癌入圍雷傑納隆決賽
享有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search)近日公布決賽名單，17歲的長島傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)華生朱凱文(Kevin Zhu)入圍。致力研究創新抗癌，他希望未來創辦生物科技企業，改善人類健康。
朱凱文回憶八年級時，因一次偶然的機器人製作項目，「科技」向他敞開大門，雖然只是一個簡單、關於循環再利用水資源小組作業，但激發他對科學研究的好奇。
面對繁重的學業壓力，朱凱文在新冠疫情居家學習期間，找到實踐機會。九年級開始學生物，他後來用八、九個月，研究感興趣的項目。確定抗癌課題後，他向很多大學教授「毛遂自薦」，希望有專業導師帶領研究。
2020年11月，他收到史丹佛大學博士後研究所邀約，願意同他一起研究，這也成為他日後參加雷傑納隆比賽的課題，「我的研究是關於從血液和DNA開始的抗癌探索，聚焦於復發性重複收縮和微變化的短串連。」
對於未來，他不想只做教授、醫生或律師，「這些雖然很棒，但還是要給人打工。我比較嚮往自由和創新，希望創辦自己的生物科技企業，開發創新產品解決健康問題。」
或許因為父親是成功的商人，對於朱凱文有潛移默化的影響，機上家中開明、自由，他在課業之餘，從小便探索不同領域。他也喜歡鋼琴，高中時考入茱莉亞音樂學院預科，「我喜歡探索，對自己認準的東西很執著，也享受自由體驗的機會，這是我人生的主題與方向。」
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