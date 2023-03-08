法拉盛盜竊案猖獗 市警局支招防範

市警與法拉盛商家會談，支招防罪措施。(記者鄭怡嫣／攝影)

針對近來頻發的搶劫及盜竊案件，紐約市警局7日在皇后區法拉盛 會見當地小商家，支招防罪措施並聆聽民情，呼籲商家與警方加強合作，遇案報警並做好員工的防罪教育，也建議商家加裝防砸玻璃、報警設備，在地板下裝置保險 箱等，商家則督促增派警員並常駐，整治緬街。

市警總局負責社區事務的副局長史瓦特(Mark Stewart)、社區事務處副處長托倫蒂諾(Maximo Tolentino)表示，為防止搶劫偷竊，建議商家加裝防砸玻璃，安裝報警系統，如此不需撥打911僅需按鍵即可立刻通知警方。店內有許多現金的商家，也可用保險箱並安裝在地板下方，有的保險箱還可設置開啟的間隔時間。

除建議商家要求顧客在進門前脫下口罩，他們也提醒將攝像頭的檔案即時備份雲端，如此在攝像裝備遭破壞或發生其他意外時，也留有證據。此外，商家若有貴重物品隨身攜帶，可在包中同時放入蘋果公司的追蹤器AirTag。

與會商家建議增派巡邏警力，並整治緬街。(記者鄭怡嫣／攝影)

會議上，法拉盛的小商家代表呼籲增加警力，整治緬街。法拉盛商改區 共同主席及當地小商家莊振輝表示，法拉盛的熱鬧繁榮就是因為安全，公車專用道計畫已影響當地交通與生意，治安若一再惡化榮景恐很快消失。他的奶茶店常有青少年肇事，玻璃上的塗鴉至今擦拭不清，呼籲增加巡邏警力，提高威懾力。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，如今社區不只是小偷小搶，也嚴重危害店家安全。商店與超市每天都反應被偷被搶，歹徒也年輕化，希望警力常駐。此外緬街太亂，無證擺攤常堆積亂放物品，也需市府整治。六福珠寶負責人胡家碧表示，以前店門常敞開，現在則關上，見可疑人士也拒之門外，員工身上都有報警器可一鍵報警。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)、犯罪預防科科長帕索羅(Spiro Papavlasopoulo)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、紐約副市長高級顧問顧雅明、市議員黃敏儀、市警社區事務社區外展部門警官郭維廉等也出席此次會議。