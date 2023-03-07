中領館推介成都 廣發「城市名片」

成都「非物質遺產」傳承人楊隆梅現場演示竹編工藝。(記者許君達／攝影)

中國駐紐約總領館6日與成都市政府聯合舉辦城市推介會，向美國公眾介紹成都的旅遊資源和發展成果，歡迎各界人士前往成都參觀投資 。中國駐紐約總領事黃屏、成都市副市長劉任遠、美中關係全國委員會會長歐倫斯等出席。

成都市副市長劉任遠。(記者許君達／攝影)

中國解除疫情 封鎖後，成都市開展以「雪山下的公園城市，煙火裡的幸福成都」為主題的全球推介會，並將紐約設為首站。會場內到處可見成都「城市名片」熊貓和川菜的元素，賓客可品嚐正宗的成都小吃擔擔麵、鍾水餃、傷心涼粉和冰粉，隨團前來的還有川劇和竹編藝人，在現場表演變臉和手工竹製品。

黃屏表示，熊貓代表友誼與和平，希望這個寓意能為現時的美中關係帶來一些好的希望。他希望美國人能更多了解成都，並稱為「魅力之都、美食 之都、文化之都、幸福之都、成功之都」。歐倫斯表示，他喜歡川菜，喜歡看熊貓，1980年第一次去成都，就愛上這座城市。劉任遠介紹，成都有2300年歷史，而有據可考的人類文明史更可上溯至4500年，現為中國最佳旅遊城市，也是聯合國教科文組織評選的世界美食之都。2023年，成都將主辦第31屆世界大學生夏季運動會以及世界科幻大會，還將舉辦2024年世界園藝博覽會。

中國駐紐約總領事黃屏。(記者許君達／攝影)