李榮恩社區就職 籲團結抗不公

李榮恩在前曼哈頓區長高布邇的監誓下宣誓就職。(記者和釗宇 / 攝影)

州眾議會第65選區議員李榮恩(Grace Lee)5日在曼哈頓 下東城舉辦就職典禮，數十位民選官員和數百社區人士到場祝賀；李榮恩表示，將團結民眾，改正選區內長期以來的系統性不平等，提升社區的未來建設。

聯邦參議員 舒默(Chuck Schumer)、眾議員 納德勒(Jerry Nadler)、孟昭文、高德曼(Dan Goldman)、州眾議長希士提(Carl Heastie)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、州參議員劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)、曲怡文、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、市議員馬泰(Chris Marte)、黃敏儀等民選官員和500多名社區人士到場祝賀。

州眾議長希士提與八名州眾議員一同上台祝賀，並向李榮恩頒發嘉獎狀，表彰她作為首位韓裔女性進入州議會以及過往對社區的貢獻；民選官員表示，將與李榮恩合作，打擊仇亞犯罪，確保華埠和下東城安全。

舒默表示，作為第二代移民，李榮恩是美國夢的象徵；詹樂霞和白艾榮則表示，將和李榮恩合作傾聽社區，嚴懲仇亞犯罪。

李榮恩在其政壇導師、前曼哈頓區長、兩次進入市議會的現任市議員高布邇(Gale Brewer)的監誓下宣誓就職；她在就職演說中回顧自己的成長經歷，指65選區是全美選民最多元的選區，但也長期遭遇系統性的不平等；「現在華埠居民反對新建監獄，政府樓民眾也在要求提高居住品質，希望團結用集體力量讓社區變得更好。」