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李榮恩社區就職 籲團結抗不公

記者和釗宇／紐約報導
李榮恩在前曼哈頓區長高布邇的監誓下宣誓就職。(記者和釗宇 / 攝影)
李榮恩在前曼哈頓區長高布邇的監誓下宣誓就職。(記者和釗宇 / 攝影)

州眾議會第65選區議員李榮恩(Grace Lee)5日在曼哈頓下東城舉辦就職典禮，數十位民選官員和數百社區人士到場祝賀；李榮恩表示，將團結民眾，改正選區內長期以來的系統性不平等，提升社區的未來建設。

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、眾議員納德勒(Jerry Nadler)、孟昭文、高德曼(Dan Goldman)、州眾議長希士提(Carl Heastie)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、州參議員劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)、曲怡文、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、市議員馬泰(Chris Marte)、黃敏儀等民選官員和500多名社區人士到場祝賀。

州眾議長希士提與八名州眾議員一同上台祝賀，並向李榮恩頒發嘉獎狀，表彰她作為首位韓裔女性進入州議會以及過往對社區的貢獻；民選官員表示，將與李榮恩合作，打擊仇亞犯罪，確保華埠和下東城安全。

舒默表示，作為第二代移民，李榮恩是美國夢的象徵；詹樂霞和白艾榮則表示，將和李榮恩合作傾聽社區，嚴懲仇亞犯罪。

李榮恩在其政壇導師、前曼哈頓區長、兩次進入市議會的現任市議員高布邇(Gale Brewer)的監誓下宣誓就職；她在就職演說中回顧自己的成長經歷，指65選區是全美選民最多元的選區，但也長期遭遇系統性的不平等；「現在華埠居民反對新建監獄，政府樓民眾也在要求提高居住品質，希望團結用集體力量讓社區變得更好。」

李榮恩2020年曾參選該選區州眾議員，但在初選不敵時任華裔州眾議員牛毓琳；去年牛毓琳改選州參議員和國會眾議員，李榮恩在初選出線並順利當選；上任後李榮恩被提名擔任亞太裔工作組和立法委員會聯合主席，她此前已在州眾議會提案，推動將農曆春節設為公校法定假日。

李榮恩表示，將團結民眾，改正選區內長期以來的系統性不平等和壓迫，將社區的未來建設...
李榮恩表示，將團結民眾，改正選區內長期以來的系統性不平等和壓迫，將社區的未來建設地更加美好。（記者和釗宇 / 攝影）
州眾議會第65選區州眾議員李榮恩5日在曼哈頓下東城舉辦就職典禮，數百社區人士到場...
州眾議會第65選區州眾議員李榮恩5日在曼哈頓下東城舉辦就職典禮，數百社區人士到場祝賀。(記者和釗宇 / 攝影)
州眾議長希士提攜八名州眾議員一同上台祝賀，向李榮恩頒發嘉獎狀，表彰她作為首個韓裔...
州眾議長希士提攜八名州眾議員一同上台祝賀，向李榮恩頒發嘉獎狀，表彰她作為首個韓裔女性進入州議會以及她過往對社區的貢獻。（記者和釗宇 / 攝影）

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