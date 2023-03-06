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黃敏儀、江伊敏法拉盛造勢 收集連署

記者劉梓祁／紐約報導
黃敏儀和江伊敏於法拉盛為競選造勢。(記者劉梓祁／攝影)
黃敏儀和江伊敏於法拉盛為競選造勢。(記者劉梓祁／攝影)

正參選連任市議員的黃敏儀和皇后區民事法官候選人江伊敏(Evelyn Gong)4日在法拉盛拜訪居民並收集連署，為各自即將到來的選舉造勢。

黃敏儀表示，作為在皇后區長大並依然在此生活的人，衷心希望能繼續幫助法拉盛變得更繁榮，為居民爭取更多所需資源。她總結過去兩年的任期稱，最自豪的事情之一就是為社區帶來大量免費法律服務，並在上任第一年通過十項立法，在51名議員中位列第二。

黃敏儀稱，公共安全和環境衛生是她從居民口中聽到最多的問題，也是她認為最緊迫的問題，若是成功連任，將會繼續著重改善這兩個方面。

在皇后區生長的華裔律師江伊敏表示，對自己被提名感到意義非凡。江伊敏表示，自己深知社區的困難和需求，了解其中的核心價值。她有超過15年的律師任職經歷，豐富的處理公共事務和小商業相關問題的經驗，並有超過十年服務私營企業的經歷，也在2016年作為律師團隊一員加入柯林頓(Hillary Clinton)競選團隊。

江伊敏認為，許多傳統的法官候選人都過多地關注政治議題，但她想把更多的重心對準自己的社區，了解人們最基本的困難，做一個絕對公正的法官。

黃敏儀(右)和江伊敏。(記者劉梓祁／攝影)
黃敏儀(右)和江伊敏。(記者劉梓祁／攝影)

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