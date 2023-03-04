華埠土地信託會 發監控改善治安

華埠土地信託會3日向業主免費派發監控設備。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 土地信託會(Chinatown Community Land Trust)3日向區內業主免費派發監控錄影設備，盼改進社區在疫情 爆發後急劇惡化的治安，多位民選官員和社區代表出席派發活動。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，持續三年的疫情，讓諸多華埠商戶關門倒閉，仇亞犯罪數字攀升，但由於華埠商鋪與樓宇老舊，未配備安防設施，許多罪案發生後無法提供證據給警方，藉此向商戶派發監控，希望能成為華埠治安向好的轉折點。

與會的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員 李榮恩表示，監控錄影設備將會為華埠居民帶來實質幫助，也能夠協助執法單位更容易逮捕嫌犯；他們表示，小商家是華埠的支柱，但若想要恢復到疫情前的樣貌，首先要提升的就是安全，讓人們可以安心地上班、開門迎客。

位於市場街(Market St.)的宇宙印務公司業者盧元龍說：「從未見過如此糟糕的華埠」，如今一過晚上8時便要開始收攤關門、匆忙回家。

該店鄰近日前發生華人車輛被劫案的東百老匯，在數起暴力劫車案發生後，曾有數位社區協調警員(NCO)來到店內詢問盧元龍是否有監控拍到犯罪過程，但店內監控大多朝向店內或正門口，拍不到其他地方，也讓盧元龍意識到，要想提升社區安全，必須擴大監控範圍及更先進的設備。

去年2月遭遊民尾隨公寓，慘被殺害的李尤娜(Christina Yuna Lee)案至今居民仍心有餘悸，該公寓房東Brian Chin也說，以往人們談起華埠，討論的都是「哪裡好吃、好玩」，但如今卻是問「這裡安全嗎？」

他表示，若要讓人們重新意識到華埠是安全的社區，加裝監控是必要的步驟；案發後他也在公寓門口加裝監控，能夠清楚拍到公寓兩旁街道和對街，並能在手機上實時查看。

華埠CLT成員王鏑表示，此輪監控共有29套，主要針對樓內沒有安裝電梯、少於20個單元的房屋業主，每套含有四個監控攝像頭，當天已發出20套，欲索取業主可連絡華埠CLT，電郵[email protected]或掃二維碼，活動將於17日(周五)截止。