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耗時近6年…法拉盛、貝賽基建完工 排水系統升級

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
法拉盛、奧本岱爾以及貝賽社區的排水管系統被更新。(市設計與施工局提供)
法拉盛、奧本岱爾以及貝賽社區的排水管系統被更新。(市設計與施工局提供)

紐約市設計與施工局(Department of Design and Construction)宣布，耗時近六年、耗資8000萬的東北皇后區基礎建設項目已於日前竣工，為法拉盛、奧本岱爾(Auburndale)、貝賽帶來更好的路面狀況、排水系統以及飲用水的服務等。

市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)介紹，此次基建升級，為法拉盛、奧本岱爾以及貝賽社區帶來了更安全的街道、更可靠的自來水輸送系統，並確保更少的街道洪水流溢。此後，也將與市交通局及設計與施工局密切合作，為全市五大區有需要的社區帶來類似的基建項目。

據悉，該項工程在2017年9月啟動，由市環境保護局(Department of Environmental Protection)以及市交通局等出資，並由市設計與施工局施工管理。工程共耗資8000萬元，為市環保局有史以來最大一筆資本預算。

項目由皇后區156街向東延伸至216街，總長逾5哩的老舊輸送水管被更新換代，並新增全長逾2哩的數根幹管。新增17個消火栓，修復89個消火栓，新增23個集水池，更換近2哩長的雨水、衛生及合流下水道，新增23個集水池，並修復街道，新增人行道等。

此外，在清景快速路(Clearview Expressway)一帶，施工人員還使用微型隧道技術，在第38大道由東向西，興建了三條小型隧道，用於供水、排水及私人設施。

代表該選區的州參議員劉醇逸表示，東北皇后區有越來越嚴重的洪災問題，很高興紐約市終於完成期待已久的基礎設施升級。氣候變化需要立即及持續的行動，該基建項目將為居民的飲用水、下水道和雨水排放系統、以及街道狀況提供亟需的改善，是救濟社區有力的第一步。

紐約市設計與施工局管理的法拉盛、貝賽基建項目完工。(市設計與施工局提供)
紐約市設計與施工局管理的法拉盛、貝賽基建項目完工。(市設計與施工局提供)
基建項目範圍。(市設計與施工局提供)
基建項目範圍。(市設計與施工局提供)

皇后區 法拉盛 紐約市

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