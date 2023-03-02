送愛心享美食 皇后區首屆餐館月登場

首屆皇后區美食月啟動。(取自官網)

紐約除了曼哈頓知名的餐館周，皇后區 也將迎來餐館月。皇后區經濟發展中心(Queens Economic Development Corporation)的非營利組織「皇后區齊心」(Queens Together)即日起舉辦首屆皇后區美食餐館月活動，目前有超過170家餐館參加，可捐款25元，幫助籌集食品救濟資金，在這些餐館獲得無限次折扣。

整個3月，只要向「皇后區在一起」捐款25元或以上，就可在皇后區170多家參與的餐館享受10至20%折扣，次數不限。皇后區經濟發展公司市場和旅遊部門主任麥凱(Rob MacKay)介紹，「皇后區齊心」是其下公益組織，於2020年3月疫情爆發時成立，支持食物救濟，也提升皇后區多元飲食文化，通資助餐廳，發放食物給需要的人，同時協助兩個群體。

「皇后區齊心」執行主任福加什(Jonathan Forgash)表示，3月是機構成立三周年，也是餐館淡季，於是將兩個想法結合舉辦餐館月。餐館只要報名就可參與，可自行選擇折扣，10%或20%都可，並希望將此活動發展成皇后區最大的餐館月以及食品救濟籌款活動。

此次參加的餐館主要集中在皇后區北部，包括阿斯托利亞，傑克森高地，艾姆赫斯特以及法拉盛 ，菜餚種類達近50種。近十家中餐館參與，包含：法拉盛地區的新東溢豐、蜀巷、廣芳園、魚你在一起、雲吞妹、Na撻、川霸王，森林小丘的福園(The Bund)；阿斯托利亞的福園小吃(Bund Dumpling House)，長島市 的貢茶等，都提供10%折扣。

福加什稱近年長島市、阿斯托利亞等中餐館激增，許多業者在疫期熱心幫助社區，如阿斯托利亞的福園小吃，持續支持醫療工作者。今年5月，此次活動募集的資金將用於皇后區發放食物活動，將從參加此次活動的餐館中挑選提供食物的餐館。