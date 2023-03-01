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法拉盛免費乳房檢查 免保險先預約

記者高雲兒／紐約報導
市議員黃敏儀聯合社區醫療機構舉辦免費乳癌篩查。 (記者高雲兒／攝影)
市議員黃敏儀聯合社區醫療機構舉辦免費乳癌篩查。 (記者高雲兒／攝影)

關心亞裔女性健康，市議員黃敏儀近日宣布，由美國義大利癌症基金會(American-Italian Cancer Foundation)和亞美醫師協會(CAIPA)支持，免費乳房檢查巴士將於本月開進法拉盛，給無保險和低收入的中老年女性提供免費乳腺癌篩查，亞美醫師協會將提供翻譯服務。

根據醫學報告，癌症是美國亞裔女性死亡主因之一，乳腺癌是最常見的癌症。黃敏儀稱，許多亞裔女性常忽略乳房健康，「很多人一生都不檢查」，感到不適時為時已晚。希望此活動助過去一年沒有做過乳房X光的女性篩查。

提供免費篩查服務的是美國義大利癌症基金會負責人維佳(Ruth Vega)稱，美國每八名女性就有一人患乳腺癌，若及早發現，治癒率高達90%，建議40歲以上女性每年進行一次乳房X光檢查。本次篩查流程包括填寫信息，臨床檢查和X光檢查。

參加資格為：40至79歲有醫保女性，或50至79歲無醫保者；目前住在紐約市；過去12個月內沒有做過乳房X光檢查。患者需提前預約，若40至50歲無保險女性也可預約，但名額有限。

如果檢查正常，將在七到十天以郵件收到結果，如有異常，將有電話通知，並指導下一步檢查。巴士篩檢主因很多人怕進醫院，且為無保險的女性而設。亞美醫師協會代表Andrew Wang稱，皇后區很多醫院人滿為患，乳腺癌篩查需預約和等待。

患者如有保險，需攜帶保險卡、有照片的身分證件、病歷並填寫主治醫生姓名。建議勿穿連身衣，避免在乳房、腋下或胸部使用任何油、粉、除臭劑或香水。

乳房檢查巴士將於3月17日(周五)上午9時至下午4時30分停靠在38大道135-27號，即黃敏儀辦公室樓下的停車場。可撥其辦公室電話(718)888-8747預約。

保險 癌症 亞裔

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