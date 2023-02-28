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布碌崙貨車撞人案救學童 2警獲表揚

記者胡聲橋／紐約報導
兩名警員獲贈遊騎兵冰球隊球衣。(警方提供)
兩名警員獲贈遊騎兵冰球隊球衣。(警方提供)

紐約遊騎兵冰球隊(New York Rangers)嘉獎兩名紐約市警員，贈予遊騎兵隊球衣。兩名警員在布碌崙(布魯克林)U-Haul貨車瘋狂撞人案發生時，果斷地將在事發街區玩耍的數十名學童勸離街道，避免悲劇。

遊騎兵冰球隊26日在麥迪遜廣場花園的比賽中，表彰桑蒂尼(Hector Santini)、英格布雷斯森(Frank Ingebrethsen)兩名警察，贈送印著名字的球衣，感謝他們挽救學童生命。

布碌崙U-Haul貨車撞人案發生時，兩名警員冷靜將在街頭遊玩的學童勸回室內。(警...
布碌崙U-Haul貨車撞人案發生時，兩名警員冷靜將在街頭遊玩的學童勸回室內。(警方提供)

一名警員的攝像頭完整紀錄過程。他們將車停在一條封閉的街道，馬上衝向街道玩耍的學童。他一邊跑，一邊高喊「快走！快走！快走！」，然後與輔導員一起，帶孩子們回到室內。根據市警紀錄，桑蒂尼於2008年加入市警，英格布雷斯森2011年加入。

蘇文(Weng Sor)15日駕駛U-Haul貨車，在車道和人行道瘋狂衝撞居民，造成華人外賣郎葉宜捷身亡，另有八人受傷。來自拉斯維加斯的蘇文後來告訴警察，他看到車前出現一個「無形的物體」，然後精神失控，猛踩油門。蘇文被控二級謀殺罪，企圖謀殺罪以及八項攻擊罪。警方認為被告患有精神疾患。

警察 布碌崙 紐約市

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