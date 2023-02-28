50艾妲颶風受災戶 被迫搬離安置酒店

市府為受災戶支付的酒店房費截止到2月底，收到搬離通知的部分家庭自尋去處。(記者許君達／攝影)

約50個因颶風艾妲 (Ida)失去住所的家庭將被迫在本月底前搬出曼哈頓 的安置酒店。如果沒有地方可住，市府將安排住進布朗士的遊民所。

2021年颶風艾妲給紐約市造成嚴重損害後，市府共幫助約380個難以返家的受災戶臨時安置在各區酒店，隨著一些受災戶房屋整修完畢或找到新房，目前面臨被迫遷出的是最後一批還沒有著落的家庭。

此前，他們住酒店的花費由聯邦承擔，但聯邦援助去年12月終結，市府墊付這些家庭在曼哈頓的千禧下城酒店(Millennium Downtown Hotel)今年前兩個月的房費，約140萬元。

最後一批艾妲颶風受災戶此前被臨時安置在曼哈頓下城的千禧酒店。(記者許君達／攝影)

在接到通知後，一些家庭開始從千禧酒店搬出行李。記者在酒店門口看到一個三口之家，推著酒店的行李車迷茫不知所往。酒店工作人員則表示，他不認為這是驅逐，對酒店來說，只是付款期限結束正常退房手續。

艾妲風災之後，市府拒絕對受災家庭給予賠償，皇后區很多華人受災戶表示，水災導致家當盡毀、房屋損害，卻只得到極少的聯邦補助，損失幾乎全靠自己消化。而更加弱勢的家庭則無力承擔損失，只能借住安置酒店。市府給符合條件的家庭發放緊急住房券，但一受災戶表示，前後看了幾十個公寓，房東都拒絕他使用住房券支付房租。而受災的無證移民家庭，並不符合聯邦緊急住房券資格。