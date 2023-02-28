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華爾街斜槓人生 莊慧敏揮畫筆籲和平

記者張晨╱紐約報導
此次在沃克奧斯博物館展出「當撕扯的紙變成橄欖枝」系列，寄予和平相處的願望。(莊慧敏提供)
此次在沃克奧斯博物館展出「當撕扯的紙變成橄欖枝」系列，寄予和平相處的願望。(莊慧敏提供)

50歲的莊慧敏(Huey-Min Chuang)因商業領導力傑出在紐約屢受表彰，台灣出生、阿根廷長大，求學美國、德國以及西班牙，豐富的經歷讓她明白生命的「無限」；進入中年，她在疫情中即興提筆作畫，三年創作多系列作品，並入選法拉盛沃克奧斯博物館(Voelker Orth Museum)舉辦個展。

「從未想過能涉足藝術，上次參加繪畫賽還是個孩子。」莊慧敏說，過世的母親給了她創作勇氣，此次畫展也是為了紀念母親；最先只有黑白水墨畫，因家人鼓勵嘗試添加顏色、並用不同的材料改變傳統繪畫，展現情感。

莊慧敏布朗大學畢業後進入華爾街投行，每天披星戴月的穿梭在曼哈頓摩天高樓間。她說，疫期居家避疫，坐在布碌崙(布魯克林)家裡，看到窗外寂靜的紐約，讓她想做些「不一樣的事」。

等待畫具顏料時，她已迫不及待，用廢舊塑料剪成畫筆，用咖啡粉調顏色，「玩」得不亦樂乎。莊慧敏說，自幼隨家人移民阿根廷，但因經濟困頓，父母回台賺錢，她與兄弟姊妹在海外成長，「這讓我知道，不是想要什麼就有什麼，利用身邊有的，學會打開眼睛看世界，在不斷反思和學習中成長，直到現在，也一直在學習。」

此次在沃克奧斯博物館展出的系列名為「當撕扯的紙變成橄欖枝」，寄予和平相處的願望。莊慧敏表示，作畫靈感來自一次美術館的沉浸藝術體驗，兩個人面對而立，之中的陰影由撕扯的紙屑填滿。

「當人們低頭看到腳下的陰影，可能會覺得這是人生至暗時刻。」她說，但不要忘了，正因有最燦爛的陽光打在背後，陰影才會顯現；因為這是自然彈奏出的旋律，明天太陽依舊升起，嶄新的一天會如期到來。

除屢次榮獲紐約商界精英頭銜，莊慧敏還是布朗士女子特許學校Global Learning Institute創校懂事，該校服務布朗士西語裔社區，讓女孩接受小提琴、芭蕾等專業藝術教育；學校在2016年出現在奧斯卡提名紀錄片「喬的小提琴」(Joe's Violin)中。

「華人不一定只能服務華裔社區，作為移民的孩子，不管說英語、西班牙語還是國語、廣東話，都不設限制。」她說，「我一直在尋找人生的意義，所以總在嘗試新事物、不斷挑戰學習，存好奇、傾聽、樂施之心，喜悅自來。」

沃克奧斯博物館的展覽將直持續至4月11日，3月5日(周日)下午2時，莊慧敏會用國語現場為民眾解說作品。博物館地址：法拉盛38大道149-19號，電話：718()359-6227，網址：http://www.vomuseum.org/。

中年跨足藝術，莊慧敏稱人生不應設限。(莊慧敏提供)
中年跨足藝術，莊慧敏稱人生不應設限。(莊慧敏提供)

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