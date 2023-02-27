共和黨陳錦良 法拉盛參選市議員

陳錦良宣布參選第20選區市議員。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛 社區維權人士陳錦良，26日宣布以共和黨 身分參選第20選區市議員，表示將著重解決法拉盛的治安及交通問題。

陳錦良2003年畢業於南京金陵協和神學院，獲得道學學士文憑，於2004年來美，為美國華人正義聯盟、紐約大學點 居民聯盟等民間組織創辦人，曾於2018年及2019年期間，組織及參與大學點遊民所的抗爭活動，在當時聯合社區共同提吿時任紐約市長白思豪(Bill de Blasio)及開發商。最終，2019年9月，市府及開發商將原本為200個床位的男性遊民所，改為僅接收女性。

陳錦良表示，紐約市一黨獨大，民怨沸騰卻聽不到，許多政策「不痛不癢」，沒有真正解決問題本質並充分代表民意。犯罪率高民心惶惶、將著重解決法拉盛的治安及交通問題，增加警力及警務資金，更好聆聽民眾對於交通的建議，並敦促在選區興建以教導華人文化為重心的特許學校，「法拉盛是我們的家園，是時候覺醒與改變」。

同日，法拉盛的數百居民，也共同成立義工良友會，促進社區的參政議政意識，做好選民登記工作，選出做實事的參選者，對其參選表示支持。

此前已確認代表共和黨及保守黨參選的白育青表示，美國是自由民主國家，鼓勵民眾以競選、抗議請願等各類方式參政，黨內不會互相攻擊，競爭是正常的，也鼓勵這樣的競爭，既可以讓選民多一個選擇，又可以有更多的角度看待同一議題。