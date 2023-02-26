紐約移民聯盟 資源日一站式服務

紐約移民聯盟25日在法拉盛舉辦家庭資源日活動。(記者劉梓祁／攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)25日於皇后區法拉盛 舉辦家庭資源日活動，數家市府和社區機構向民眾介紹相關服務；主辦方表示，法拉盛移民人口眾多，對於像是法律援助、驅逐風險、入籍過程等移民相關服務需求大，該活動可為移民家庭 帶來一站式服務。

當天活動在法拉盛基督教女青年會社區支援中心(YWCA Community Support Center)舉辦，在今年已邁入第12年；移民聯盟政策和項目副總裁摩爾(Theodore Moore)表示，該活動讓有需要民眾無需在各市府機構間往返，就能便利獲得服務及諮詢。

參加機構之一的王嘉廉社區醫療中心，社區拓展專員Melissa Jimenez表示，法拉盛區域內的新病人註冊數量一直居高，且不斷有無證客或庇護者尋求醫療救助或是社區資源，比如婦女嬰幼兒食品補助計畫(WIC)。

她說，王嘉廉可幫助這類人士取得醫療保險 ，且不會在日常問診中詢問患者身分背景，有求醫需要的居民可隨時前往。

非營利機構ImmSchools項目主管Emilia Fiallo表示，組織為需要獲取教育資源的無證兒童提供必要協助，確保其能進入公校學習，同時倡導任何移民背景的家庭，知曉自身的權利和應有的福利。她還鼓勵居民向社區公益機構說出自身擔憂，且無須擔憂隱私泄漏問題。

一位不願具名的華人女士，在法拉盛一家診所從事按摩理療服務，但由於沒有身分，經常被雇主無理打壓、扣工資、超時工作、言語欺凌等，因此到活動現場尋求法律意見。