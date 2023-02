有人公然販毒 警察卻不管？長島居民憂區內治安

理查茲日前在長島市舉辦里民大會,與會民眾憂心區內治安問題。(記者劉梓祁/攝影)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)日前在長島市 舉辦里民大會,與各市局及社區代表一同會見當地居民、收集意見並介紹政府資源;席間不少居民關心安全問題,擔憂區內犯罪率的飆升,更有人違法售賣毒品,但對街的警察卻無動於衷。

當天的里民大會,吸引數十位西皇后區(Western Queens)居民到場參加;理查茲表示,皇后區作為全國最多元的區域,將會進一步為提升區內的公共安全做努力,首要任務就是打壓日漸猖獗的暴力犯罪和毒品大麻 的黑市販賣。

他還表示,州長霍楚(Kathy Hochul)已經宣布甘迺迪機場(JFK)第六航廈將會成為捷藍航空(JetBlue)的新樞紐,這個總部位於長島市的航司將會和皇后區的連結變得更加紮實。

南歐松公園(South Ozone Park)居民波蘭可(Juan Polanco)說,擔心看到區內各種犯罪率的飆升,他自己曾在在公車站目睹他人違法售賣毒品,但街對面的警察卻無動於衷。

還有居民提到,為何自家附近沒有菸店和遊民中心,但還是飽受大麻和罪案的滋擾;皇后北區勤務指揮官巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)表示,皇后區目前並沒有合法菸店,但當局也留意到區內非法大麻和盜竊案愈發頻繁的現象,會繼續轄區內警局合作,打擊犯罪。

長島市居民開普蘭(Scott Caplan)則說,擔心長島市社區高速開發的高層建築,會導致周邊的公園被忽視和缺乏維護,自家旁的法院廣場公園(Court Square Park)就已在荒廢狀態。

當天還有多個市府機構代表出席,市清潔局(Department of Sanitation)代表表示,皇后區的垃圾回收堆肥計畫將在3月27日全面恢復,屆時將和其他可回收垃圾在同日被取走;市公園局(Department of Parks and Recreation)副局長Iris Rodriguez-Rosa也說,暫時關閉的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)水上中心將會在27日向公眾重新開放。