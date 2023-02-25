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有人公然販毒 警察卻不管？長島居民憂區內治安

記者劉梓祁／紐約報導
理查茲日前在長島市舉辦里民大會，與會民眾憂心區內治安問題。(記者劉梓祁／攝影)
理查茲日前在長島市舉辦里民大會，與會民眾憂心區內治安問題。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards)日前在長島市舉辦里民大會，與各市局及社區代表一同會見當地居民、收集意見並介紹政府資源；席間不少居民關心安全問題，擔憂區內犯罪率的飆升，更有人違法售賣毒品，但對街的警察卻無動於衷。

當天的里民大會，吸引數十位西皇后區(Western Queens)居民到場參加；理查茲表示，皇后區作為全國最多元的區域，將會進一步為提升區內的公共安全做努力，首要任務就是打壓日漸猖獗的暴力犯罪和毒品大麻的黑市販賣。

他還表示，州長霍楚(Kathy Hochul)已經宣布甘迺迪機場(JFK)第六航廈將會成為捷藍航空(JetBlue)的新樞紐，這個總部位於長島市的航司將會和皇后區的連結變得更加紮實。

南歐松公園(South Ozone Park)居民波蘭可(Juan Polanco)說，擔心看到區內各種犯罪率的飆升，他自己曾在在公車站目睹他人違法售賣毒品，但街對面的警察卻無動於衷。

還有居民提到，為何自家附近沒有菸店和遊民中心，但還是飽受大麻和罪案的滋擾；皇后北區勤務指揮官巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)表示，皇后區目前並沒有合法菸店，但當局也留意到區內非法大麻和盜竊案愈發頻繁的現象，會繼續轄區內警局合作，打擊犯罪。

長島市居民開普蘭(Scott Caplan)則說，擔心長島市社區高速開發的高層建築，會導致周邊的公園被忽視和缺乏維護，自家旁的法院廣場公園(Court Square Park)就已在荒廢狀態。

當天還有多個市府機構代表出席，市清潔局(Department of Sanitation)代表表示，皇后區的垃圾回收堆肥計畫將在3月27日全面恢復，屆時將和其他可回收垃圾在同日被取走；市公園局(Department of Parks and Recreation)副局長Iris Rodriguez-Rosa也說，暫時關閉的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)水上中心將會在27日向公眾重新開放。

此次里民大會旨在收集西皇后區居民對生活的擔憂和意見。一同出席的還有來自長島鐵路(LIRR)、大都會運輸署(MTA)、市交通局和市小商業服務局等機構代表。

理查茲日前在長島市舉辦里民大會，與會民眾憂心區內治安問題。(記者劉梓祁／攝影)
理查茲日前在長島市舉辦里民大會，與會民眾憂心區內治安問題。(記者劉梓祁／攝影)
理查茲日前在長島市舉辦里民大會，與會民眾憂心區內治安問題。(記者劉梓祁／攝影)
理查茲日前在長島市舉辦里民大會，與會民眾憂心區內治安問題。(記者劉梓祁／攝影)

長島市 皇后區 大麻

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