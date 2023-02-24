甘迺迪機場翻新篇 6號航站動工

紐約甘迺迪機場六號航站樓於23日動工。(州長辦公室提供)

紐約甘迺迪機場 (JFK)整修工程進入最後環節，六號航站樓於23日動工，總投資 約42億元，預計將在2026年竣工開放。州長辦公室指，位於甘迺迪機場北側的六號航站約120萬平方呎，將設十個新登機口，其中九個為寬體(wide-body gates)。在此之前，甘迺迪機場一號、二號、三號、四號、八號航站樓的翻修項目已經開始，總投資達180億元。

州長辦公室表示，六號航站樓翻修項目將分為兩個階段，第一階段於2026年竣工開放，第二階段則在2028年結束。新的航站樓將採大落地窗、高天花板，裝飾由紐約藝術家設計特色作品，遊客們可享受世界級品牌的購物和餐飲，和紐約本土商店。

六號航站樓將採最先進的技術改善旅客體驗，從辦理登記到登機口驗票，都將改為無接觸式數字化系統；安檢通道也全部自動化，採用生物識別技術。同時，1.3億元資金也將特別用於改善機場內的公用設施，力求優化電力系統。六號航站樓也將與五號航站樓共享電召車 停靠區和停車取車區，減少交通壅堵。

翻修後的六號航站樓將成為捷藍航空(JetBlue)的主登機樓，此外，漢莎航空(Lufthansa)、奧地利航空(Austrian Airlines)、布魯塞爾航空(Brussels Airlines)也都將在六號航站樓。