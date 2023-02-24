高檔酒店收容庇護客 市府9000萬埋單

圖為日前曼哈頓酒店外的為庇護客維權的示威群眾。(許振輝／攝影)

紐約郵報23日披露，紐約市 公立醫院系統計畫花費9000多萬元在曼哈頓中城的四家酒店安置庇護 客。這些庇護客將在酒店住到今年春末。

據報導，紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)執行長卡茲(Mitchell Katz)已經批准向時代廣場附近的四星級Row NYC酒店支付4000萬元，向麥迪遜廣場花園對面的四星級斯圖爾特酒店(Stewart Hotel)支付2800萬元。

上個月，據內部員工透露，Row NYC酒店的工作人員每天扔掉近一噸市府提供的食物，因為住在那裡的庇護客不願意吃。舉報的酒店員工Felipe Rodriguez還說，這個酒店已經變成了一個性、毒品和暴力的「自由場所」。

另外的2000萬元將撥給西57街的沃森酒店(Watson Hotel)，一群庇護客最近在那裡舉行抗議，以缺少隱私、熱水為由，反對被重新安置到布碌崙 (布魯克林)的收容站。還有580萬元，將用於西31街的沃爾科特酒店(Wolcott Hotel)。

據官方估計，自去年春天以來，截至周三，至少有4萬7600名庇護客湧入紐約，其中近3萬人住在包括「人道主義響應和救濟中心」(HERRC)在內的95個由納稅人出錢的庇護所。

第一個HERRC是建在布朗士區的一個帳篷城，由於擔心水患而沒有啟用，被另一個在蘭德爾島(Randall's Island)的短暫的帳篷城取代。上周，第七個HERRC在長島市的Wingate酒店開始運營。另外兩個HERRC位於紅鉤區的布碌崙郵輪碼頭和曼哈頓金融區世界最高的假日酒店。