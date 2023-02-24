我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

高檔酒店收容庇護客 市府9000萬埋單

記者胡聲橋／紐約報導
圖為日前曼哈頓酒店外的為庇護客維權的示威群眾。(許振輝／攝影)
圖為日前曼哈頓酒店外的為庇護客維權的示威群眾。(許振輝／攝影)

紐約郵報23日披露，紐約市公立醫院系統計畫花費9000多萬元在曼哈頓中城的四家酒店安置庇護客。這些庇護客將在酒店住到今年春末。

據報導，紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)執行長卡茲(Mitchell Katz)已經批准向時代廣場附近的四星級Row NYC酒店支付4000萬元，向麥迪遜廣場花園對面的四星級斯圖爾特酒店(Stewart Hotel)支付2800萬元。

上個月，據內部員工透露，Row NYC酒店的工作人員每天扔掉近一噸市府提供的食物，因為住在那裡的庇護客不願意吃。舉報的酒店員工Felipe Rodriguez還說，這個酒店已經變成了一個性、毒品和暴力的「自由場所」。

另外的2000萬元將撥給西57街的沃森酒店(Watson Hotel)，一群庇護客最近在那裡舉行抗議，以缺少隱私、熱水為由，反對被重新安置到布碌崙(布魯克林)的收容站。還有580萬元，將用於西31街的沃爾科特酒店(Wolcott Hotel)。

據官方估計，自去年春天以來，截至周三，至少有4萬7600名庇護客湧入紐約，其中近3萬人住在包括「人道主義響應和救濟中心」(HERRC)在內的95個由納稅人出錢的庇護所。

第一個HERRC是建在布朗士區的一個帳篷城，由於擔心水患而沒有啟用，被另一個在蘭德爾島(Randall's Island)的短暫的帳篷城取代。上周，第七個HERRC在長島市的Wingate酒店開始運營。另外兩個HERRC位於紅鉤區的布碌崙郵輪碼頭和曼哈頓金融區世界最高的假日酒店。

亞當斯拒絕詳細說明他在庇護客危機方面的支出，市管理和預算辦公室最近估計，到2024年中期，庇護客危機的支出總額將達到42億元。

庇護客日前於收容酒店外抗議庇護站條件差，目前已轉移收容。(許振輝／攝影)
庇護客日前於收容酒店外抗議庇護站條件差，目前已轉移收容。(許振輝／攝影)

庇護 布碌崙 紐約市

上一則

周末好去處／「小即是美」微型世界展 探索無限創意

下一則

JFK停電意外 長榮：機場需有應變計畫

延伸閱讀

紐約市入店盜竊猖獗 緝毒犬入駐曼哈頓韓國城執法

紐約市入店盜竊猖獗 緝毒犬入駐曼哈頓韓國城執法
布碌崙「露天大學」華裔學者談風水、華人新年傳統

布碌崙「露天大學」華裔學者談風水、華人新年傳統
布碌崙貨車遭砸窗被盜千元 警緝非洲裔男子

布碌崙貨車遭砸窗被盜千元 警緝非洲裔男子
布碌崙教師梁雪清 獲美國科學學會獎助

布碌崙教師梁雪清 獲美國科學學會獎助
禁學校要求新冠疫苗證 喬州參議會過關

禁學校要求新冠疫苗證 喬州參議會過關

熱門新聞

(市警局提供)

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

2023-02-23 13:00
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車輾壓當場亡。(本報檔案照)

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車輾壓亡

2023-02-21 13:40
一群少年在J線列車上奔跑，而此時的列車正駛於高架橋之上。(視頻截圖)

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

2023-02-23 07:31

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風