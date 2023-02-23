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布碌崙「露天大學」華裔學者談風水、華人新年傳統

記者顏潔恩／紐約即時報導

布碌崙(布魯克林)公共圖書館舉辦的「露天大學」(University Open Air)冬季課程回歸，即日起至26日(周日)在布碌崙的中央圖書館舉行，來自全世界各地的移民教授將免費提供大學水平的課程；精通中國傳統文化的華裔教育者Julia Adams將講授風水、農曆新年傳統習俗、美食等課題。

「露天大學」項目為身為移民的教師、教授和學者們提供教學的機會，並邀請學生參與免費課程，學習有趣知識，開辦以來吸引超過1000名學生；布碌崙公共圖書館副館長László Jakab Orsós說，這次學期提供的課程也一樣多樣化，涉及音樂、建築、社交媒體、法國文學、冥想等領域，邀請的講師有來自法國、中國、牙買加、哥倫比亞、巴基斯坦以及西藏等地區。

Julia Adams已多次參與「露天大學」項目，她是非營利組織的一名生活導師、也是私人博物館的教育工作者；精通中國茶道、中華傳統文化，尤其是唐朝文化等，她同時也是一名古箏演奏家，多年前從上海移居至紐約以前，曾擔任新聞播報員、人力資源總監，擁有豐富領導經驗。Julia Adams將講解三堂課，包括以澳門賭場為探討主題的風水、華人農曆新年包括舞獅、拜年、團圓飯文化等。

對課程感興趣的民眾，可瀏覽https://www.bklynlibrary.org/university-open-air查詢詳情；上課地點是布碌崙中央圖書館(Central Library)、地址是大軍廣場(Grand Army Plaza)10號。

布碌崙 圖書館 教育

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