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2.2億元抗疫物資 市府50萬賤賣

記者許君達╱紐約報導

媒體調查發現，紐約市去年夏天開始拍賣處理大量庫存的抗疫用品，售價極低且常流拍。目前，市府已拍出的物資總數為950萬件，售價50萬元，平均每件物品五分錢。而新冠疫期市府採購這些抗疫物資花費超過2.2億元。

在1月下旬的一場拍賣上，總重達50萬磅的「橋式呼吸機」(Bridge Ventilator)以2萬4600元的價格成交，交易名目顯示為「作為廢舊金屬出售的失效醫療設備」。2020年疫情初起時，白思豪政府以1200萬元，短時間內購置數千台這樣的輔助呼吸裝置。然而大量被白思豪稱為「救命奇蹟」的裝置後來並沒有開箱。

除呼吸機外，市管理服務局(DCAS)已掛牌拍賣的還包括防護服、面罩、洗手液、N95口罩等，還有很多物資已捐給公益機構以及烏克蘭、印尼、海地等國。

媒體「The City」的調查報導公開兩封內部郵件，其中一封，DCAS高級官員擔心「如果公眾瞭解這些拍賣，就會促使調查『市府在疫期過度採購』」，另一封則督促盡快拍賣，因為存放這些物資的倉庫要漲租金，而且很多物資即將過期。

調查指，白思豪政府在疫期放棄對公共採購合同的監管。現任市主計長蘭德(Brad Lander)發現，當時的市府許多採購支付「荒謬」高價，而且還有數百萬元的預付款支付後，沒有出貨。比如一家由白思豪的主要捐助者經營的公司收了910萬元呼吸機預付款，但未能交貨，後以N95口罩抵欠款，然而每個口罩的開價高達四元，遠高於當時每個3.1元的市場均價，且口罩品質很差或未經FDA認證。還有一家公司以每個6.7元的價格向市府出售5萬個面罩，而當時面罩的市場均價為3.67元。這種面罩在疫情過後幾乎無人問津，在2月14日的一場拍賣會上，一批超過70萬個面罩起拍價僅1000元。

在「The City」獲得的39次拍賣紀錄中，幾乎所有拍品都是以極低價格賤賣。比如22萬6000條醫用圍裙，起拍價500元；140萬個面罩，起拍價4000元；16萬2000件防護服，起拍價5萬8746元。儘管如此，絕大部分都長時間無人出價。

急於拍賣主因倉儲成本上升。據估算，到本月為止，紐約市納稅人已為這些無用物資支付1780萬元的倉儲費。

DCAS官員受訪時表示，會考慮更積極地調整起拍價、將拍品分散拍賣並在公園或地鐵站贈送部分。實在無法拍賣的，只能銷毀。

拍賣 白思豪 口罩

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