刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

本報先前曾報導一則針對美國華人下手的網路刷單騙局，業者以「免費取貨」的營銷模式讓顧客以高價買貨，在一個月後既可保留商品又能拿回款額，但最後變成愈滾愈大的刷單騙局；業者在無法還款後急甩鍋，作為業者和買家間唯一聯繫的「管理員」成為眾矢之的，日前十多人苦訴，收不到錢的買家透過非法渠道取得他們個人信息，並以此威脅他們人身安全，已構成犯罪。

支付「圈貨金」 可拿貨返款

該網路刷單騙局，以自稱在中國、人稱「大老闆」的中國籍男子2020年在網站以及微信 群裡發出家具鏈接開始，他發出的貨品的售價比一般市場價格高出一至兩倍，顧客支付「圈貨金」後收到商品，在一個月後還可全數拿回金額，吸引不少買家加入。

當一個月期限快到時，「大老闆」用下一批訂單收集的錢，先歸還給首批訂單的顧客，每個月以此類推，後來也改做電商，讓刷單的產品變更多，而還款的期限增至兩、三個月。

據了解，「大老闆」先自己做了約一年，2021年6月開始，以提高發貨效率為由，開始招收管理員來處理訂單；這些管理員先前也都是買家，居住地遍布全美，紐約市則至少有三人，且無論買家或管理員大多以福州人為主。

管理員接單 「大老闆」神隱

自此之後，「大老闆」在銷售微信群裡很少再出現，由管理員出面接單，顧客通過微信、支付寶、或銀行Zelle轉帳，收取的貨幣包括美金、人民幣，後期由管理員代收也負責做還款工作，多餘的金額整理好後轉給「大老闆」，管理員從中賺取佣金。

去年底，住在費城 、擔任管理員的林氏夫婦因無法在期限內還款給買家，遭到人身威脅而爆出刷單騙局，可「大老闆」對其他管理員的解釋是，對方因貪污做了假帳，堅稱這不是騙局；他在今年1月初要其他人停止接單，表示需要重新整頓流程，與每個管理員對帳。

顧客懷疑「大老闆」是虛構人物，開始否認這個人的存在，將矛頭指向管理員。(管理員提供)

整個系統停運不出半個月，顧客開始失去耐心，不斷催促還款，管理員也一直與「大老闆」溝通，可他偶爾在管理員群裡安撫幾句後又不見蹤影，一直說正在安排新流程，讓大家再等一等。

個資遭取得 受恐嚇威脅

然而期間許多管理員遭到極端買家的恐嚇與威脅，遭到網路霸凌，買家也通過非法渠道搜索出他們的個人信息，將私人照片、家庭住址放在網上，威脅人身安全，一些買家還搜出管理員的家庭信息，知道他們家中有幼童，揚言要去學校找小孩、找暗網殺手買兇、找人騷擾他們在中國的家人等，面對這些買家的騷擾電話、幾度到家門前拍照，管理員飽受精神摧殘，時刻擔心個人與家人的安危。

詐騙手法曝光後，「大老闆」還在微信群裡安慰管理員。(管理員提供)

甚至還有一些買家，取得管理員的社安號(SSN)、駕照 資料，入侵他們的銀行帳戶，將錢盜走支付其高額水電費、申辦新的信用卡；有些管理員的工作環境被曝光後，顧客到其工作的餐廳胡亂發表評論、打爆餐廳電話，給他們的生活造成巨大負擔。

事情延燒至此，原本比管理員還早前認識「大老闆」的顧客也都改變口徑，說不認識他，硬是將矛頭指向管理員；在沒有任何證據的情況下，一些人將管理員列為同謀，還懷疑「大老闆」是他們虛構出來的人，一切都是管理員的計謀。

管理員受害 願配合調查

管理員們表示，本來還抱有希望，以為「大老闆」過段時間就會出面解決問題，但已經一個多月處於「半消失」狀態，明明知道他們的處境還是如此拖延、不作為，「感覺是把我們當替死鬼」，很絕望。

管理員逐漸意識到要為「大老闆」背鍋。(管理員提供)

「一碼歸一碼，買家可以按正常途徑起訴我們，但是不要人肉威脅、非法取得我們和家人的資料」，擔任管理員的張小姐說，他們也是事件中的受害者，希望得到公平、合法的對待，是否有責任應由法律判決，他們也非常願意提供證據、配合調查。