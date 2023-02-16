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郎朗偕妻登台 樂迷共度情人節

記者和釗宇╱紐約報導
市長亞當斯在音樂會開始前探班，向郎朗討教鋼琴技藝。(周瑋提供)
市長亞當斯在音樂會開始前探班，向郎朗討教鋼琴技藝。(周瑋提供)

影音來源：市長辦公室

中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（記者和釗宇）
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（記者和釗宇）
郎朗情人節在無線電城音樂廳舉辦音樂會。(Grayson Wise提供)
郎朗情人節在無線電城音樂廳舉辦音樂會。(Grayson Wise提供)

中國著名鋼琴家郎朗14日在曼哈頓無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)舉辦音樂會，演奏新專輯「郎朗的迪士尼」(The Disney Book)多首曲目，近6000觀眾座無虛席，郎朗妻子吉娜·愛麗絲(Gina Alice)同台獻藝；紐約市亞當斯(Eric Adams)則在音樂會開始前探班，向郎朗討教鋼琴技藝，稱讚郎朗通過音樂將人們團結。

郎朗愛妻吉娜·愛麗絲同台獻藝。（記者和釗宇╱攝影）
郎朗愛妻吉娜·愛麗絲同台獻藝。（記者和釗宇╱攝影）
郎朗情人節在無線電城音樂廳舉辦音樂會。(記者和釗宇╱攝影)
郎朗情人節在無線電城音樂廳舉辦音樂會。(記者和釗宇╱攝影)
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。(Grayson ...
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。(Grayson Wise提供)
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（記者和釗宇╱攝影...
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（記者和釗宇╱攝影）

這是郎朗首次在無線電城音樂廳舉辦音樂會，適逢情人節，不少情侶攜手前來，門票全部售罄；他表示，在這裡舉辦音樂會一直是自己的心願，這次「美夢成真」；他還介紹迪士尼音樂在他的童年留下不可磨滅的印象，因此想把這些經典動畫歌曲改編成鋼琴曲。

郎朗妻子吉娜·愛麗絲同台獻藝。(Grayson Wise提供)
郎朗妻子吉娜·愛麗絲同台獻藝。(Grayson Wise提供)

郎朗演奏「花木蘭」插曲「倒影」時，中提琴及二胡演奏家林維洋上場伴奏；郎朗和木村拓哉大女兒木村心美(Cocomi)合作改編的「小美人魚」主題曲「屬於你的世界」，也在本場音樂會全球首演。演奏「木偶奇遇記」的「向星星許願時」，吉娜登場獻唱，這是她首次在美東與郎朗登台，引起觀眾歡呼；最後，「冰雪奇緣」主題曲「隨他吧」和返場曲目「彩虹橋」將音樂會推向高潮，觀眾起立鼓掌。

市長亞當斯在音樂會開始前探班，向郎朗討教鋼琴技藝；郎朗現場指導亞當斯彈奏貝多芬名曲「獻給愛麗絲」；亞當斯說，接受郎朗指導，「感覺自己變成了貝多芬」，「音樂使我們團結，而且在情人節，他的音樂會讓人們意識到有多愛紐約市。」

中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（Grayson ...
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（Grayson Wise提供）
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（記者和釗宇）
中國著名鋼琴家郎朗14日在紐約曼哈頓無線電城音樂廳舉辦音樂會。（記者和釗宇）

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