市警前仇恨犯罪小組官員仇亞案中遭撤職 告市府毀仕途

市警仇恨犯罪小組前指揮官科莉。(Getty Images)

紐約市警前仇恨犯罪 小組(Hate Crimes Task Force)指揮官科莉(Jessica Corey)在2022年因不當處理一起反亞裔仇恨犯罪而被媒體曝光，她指責一名韓裔女子不應拿手機拍攝嫌犯激怒對方，并告知該女子這並不是一起仇恨犯罪。事件發生後，科莉被市長亞當斯 調離原崗；科莉本周繼續就此向曼哈頓 最高法院提告亞當斯及市府，稱這一事件令她的聲譽、仕途完全終結。

韓裔女子李埃斯特(Esther Lee)2021年間在曼哈頓中城A線列車中遭一非洲裔男子辱罵「危險攜帶者」，更被嫌犯吐口水，並辱罵「傻x、婊子」等污言穢語長達幾分鐘，但其中並未包含「亞裔」字眼。

當李埃斯特報警，並配合仇恨犯罪小組調查此案時，科莉卻對受害人說，「你不該用手機拍他，因為這樣可能觸怒了他。」此事遭媒體爆光後，她在短時間內被亞當斯調離了仇恨犯罪小組。

根據一份她提交給曼哈頓最高法院的訴訟，「科莉受到了毫無根據的指責，且她個人及職業的聲譽也因此被毀。」 事件發生後，她在公開場合「總感到尷尬和羞辱」。

科莉聲稱她處理李案的方式「完全恰當且具有職業敏感度」，包括諮詢市警法律部門和曼哈頓地區檢察官辦公室，但後者最終選擇不將此案作為仇恨犯罪起訴。

此次的指控除市府外還涉及民選官員，其中包括皇后區市議員元在熙(Julie Won)，訴訟書中稱由於政客們的評論，科莉「受到了嚴重的污名化」，失去了指揮權和「職業前景」。

去年5月，科莉已經向市府提出了100萬元誹謗索賠，稱亞當斯對自己的失職控訴完全「子虛烏有」。

科莉於1992年加入市警，隨後一路晉升——2000年成為警佐，2002年晉升為巡官，2006年晉升為警官，2013年成為副督察；她在2018年的年薪為16萬7047元，而且沒有加班，30年來並無公開的職業醜聞。