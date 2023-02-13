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共享汽車擴大實施 路邊車格受衝擊

記者顏潔恩／紐約報導
圖為共享汽車專用停車格。(Zipcar)
圖為共享汽車專用停車格。(Zipcar)

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日宣布擴大全市範圍內的路邊共享汽車計畫(curbside carshare program)，預計移除數百路邊停車格，改供新增的共享車使用。當局將在接下來的兩周於布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士增設專用停車位，華人聚集的貝瑞吉、日落公園也在名單內。

汽車共享讓用戶可短期使用汽車，可按小時或天數計算；這類汽車有權停在全市的街道車位，用戶可通過智能手機預定車輛，走到車旁直接開走，用完後再開到預定地點即可。當局最初在2018年啟動試點計畫，已經在街邊及公共場所提供300個共享汽車停車位；今年計畫通過與三大汽車共享公司Zipcar、Getaround、Truqit合作，在新的地點部署共享車輛。

市府將在布碌崙、皇后區、布朗士增80個新車位，其中布碌崙除貝瑞吉、日落公園華社外，還有布什维克(Bushwick)、Brownville等，皇后區則包括木邊(Woodside)、奧松公園(Ozone Park)、長島市等。

「汽車共享有助擺脫擁車負擔，改善氣候變遷」，羅格貴茲表示，居民可在有需求時用車，免租車月費、或為找停車位煩惱，也有效利用路邊空間。

民眾可瀏覽www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/carshare-parking-locations.pdf，查詢停車位設置的具體位置，當局正聽取社區委員會反饋，對停車位進行調整；民眾也可瀏覽nyc.gov/carshare查找居家附近的服務站點。

藍色區域為全市目前提供共享汽車區域，黃色為新增。(交通局提供)
藍色區域為全市目前提供共享汽車區域，黃色為新增。(交通局提供)

汽車 布碌崙 皇后區

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