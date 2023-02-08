紐約客談╱大麻黑市引犯罪 危害社區

在娛樂大麻合法化 之前，大麻交易大多在黑市進行。大麻合法化之後，新問題出現了，在大麻店拿到合法執照之前，店主搶跑賣大麻；核發合法大麻店執照後，一些菸店沒有拿到大麻執照，也非法出售大麻。根據市警總局的數據，紐約市有超過1400家非法大麻店出售大麻產品。

參與娛樂大麻立法長達七年的民主黨州參議員克魯格(Liz Krueger)承認，從來沒想到會出現這種情況。將大麻合法化的原因之一，就是可以打擊非法大麻市場，讓合法的大麻驅逐黑市大麻，但現在的情況似乎事與願違。

販賣大麻的菸店的搶案頻傳。在布碌崙(布魯克林)班森賀一華人 的「熊貓」菸店，去年在兩個月之內遭到兩次持械搶劫，社區治安引起擔憂。在曼哈頓、皇后區、史泰登島 ，搶劫菸店也時有耳聞，最近幾個月，史泰登島至少發生九起搶劫菸店的案件。除了大麻本身就吸引劫匪外，因為大麻僅在幾個州合法，在聯邦層面仍是非法，因此，銷售大麻產品的銀行轉帳問題尚未解決，大量交易仍以現金進行，這給了劫匪動力。另一方面，非法大麻店，黑吃黑也加劇搶劫現象。

大麻合法化實際上推動了產銷鏈。紐約華人社區有過一個玩笑，現在想找打工的人都找不著，都到外州去種大麻了。由此可見種大麻對打工者的吸引力，更不用說大麻的販運和銷售。亂象已見端倪，不久前發生在加州的兩起大規模槍擊案，其中有一起就發生在當地一個有名的大麻種植場。

合法化大麻的初衷是為減少相關犯罪，同時增加稅收，造福社會，希望良好的願望產生良好的結果。