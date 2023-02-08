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再准大麻證 紐約州增至66零售商

記者許君達╱紐約報導

紐約州大麻監管機構近日新批准30張大麻零售許可證，使全州可合法出售大麻及其相關製品的商家達到66家。

大麻管制委員會最新批准的許可證是繼去年11月之後的第二批，包括30張成人用有條件大麻零售(CAURD)許可證和一張新的成人用有條件大麻加工許可證，並允許另外五家實驗室進行大麻相關測試。大多數獲批的新許可證都發給紐約市有15家、長島六家和州府地區三家。

根據紐約州規定，大麻零售許可證將優先發給非營利機構和曾因涉麻而留下犯罪紀錄的人，其中很大部分是少數族裔，以補償他們歷史上曾因舊法律而受過的錯誤傷害。

此外，委員會還更新了醫用大麻法規，這些法規預計從2月15日起生效。最重要的是病人註冊程序的簡化，屆時，被批准使用醫用大麻的病人，會被自動註冊進州健保計畫，無需自行註冊。

目前，紐約州尚有四個地區的零售商因相關聯邦訴訟案正在進行中、法院下發禁制令而無法獲得許可證，分別是手指湖(Finger Lakes)、紐約州中部、布碌崙(布魯克林)和中哈德遜地區(Mid-Hudson)。

現有執照的大麻零售商中，絕大部分集中在東南部和紐約市，有12家在曼哈頓、十家在皇后區，13家在長島。

大麻 紐約州 長島

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