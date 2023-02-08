布碌崙66分局警遇襲身亡 華社募款

身亡的警員法亞茲。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)轄管8大道 的66分局，日前一名年輕警員在一場街頭交易中頭部中彈，搶救數日後不治身亡；當地華社民眾得知消息後自主發動募款，目前已籌得數千元，希望交給警員的家屬，度過眼前難關。

26歲的穆斯林警員、法亞茲(Adeed Fayaz)在轄管日落公園 8大道的66分局服務，從警已五年；案發前，他的姊夫在臉書看見一則售車廣告，與賣方確定交易信息後，兩人於4日傍晚攜帶2萬4000元現金到東紐約(East New York)進行交易。

槍手瓊斯。(市警提供)

來自布朗士、38歲的槍手瓊斯(Randy "Popper" Jones)將兩人引誘到隱密的街道後，掏槍威脅兩人交出錢，並幾乎立刻朝法亞茲的頭部開了一槍，子彈擊中他的左太陽穴；同行的姊夫從法亞茲的皮套掏出他的槍，往瓊斯的方向開槍，槍手逃離現場。

經過兩天的追查，警方6日在Rockland County酒店逮捕瓊斯，帶回警局調查；期間法亞茲在布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)接受治療，傷勢非常嚴重，7日下午3時25分宣布不治。

據悉，法亞茲是兩個孩子的父親，此事對家人帶來沈重打擊，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)也曾至醫院安慰他的家人。

美國紐約華人 聯合會理事長黃啟旺表示，雖然法亞茲不是華人，但畢竟在為華社服務的分局工作，所以聯合會決定為其籌款；他也感慨，只願逝者安息，民眾能做的只是募捐，希望這筆錢能為他的家人帶來一些慰藉。

目前籌款金額已超過5000元，還在繼續中，負責人整理好款額後將前往66分局交給警方，轉交法亞茲家人。