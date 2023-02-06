法拉盛周末不安 一夜2起搶劫1竊盜

皇后區法拉盛 4日連發持刀及持槍搶劫。根據市警局，4日(周六)凌晨2時40分，在緬街近布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)的一家24小時營業的雜貨店發生搶劫案，兩名穿著黑衣男子進入店內後，一人持刀威脅店員，另一人則搜刮店內現金，得手1000元後逃逸。

4日晚約11時26分，又發生一起搶劫案，一名35歲亞裔男子在41路交大學點 大道路口步行時，一輛灰色福特汽車停在他的附近，兩名男子下車後，持槍搶走他的後背包，包內有錢包、鑰匙、信用卡等財物，隨後向東逃逸。

此外同日晚，法拉盛還發生一起入車盜竊事件，一名25歲的西語裔女子將車停在156街42-41號前的路邊停車位後離開，當她在9時45分左右返回時，發現車後座包括醫療設備在內的物品均已不翼而飛。

警方5日表示，以上三起案件均在調查之中，嫌犯均在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。