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星雲法師圓寂 紐約信眾感念往事與佛法

記者鄭怡嫣／紐約報導
星雲大師圓寂，紐約信眾感懷悼念。(記者鄭怡嫣╱攝影)
星雲大師圓寂，紐約信眾感懷悼念。(記者鄭怡嫣╱攝影)

佛光山紐約道場5日於法拉盛舉辦元宵上燈法會及活動，聽聞台灣佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師圓寂，紐約信眾感懷悼念、回憶往事，也將繼續推廣他的人間佛法。

佛光山紐約道場住持覺麟法師表示，通常人說生老病死，但星雲法師言「老病死生」，人自呱呱墜地起便是老的開始，死亡是生命很重要的一堂課，但不是消逝而是往生，他也曾說「出家人不怕死」。星雲法師由大陸到台灣，感念所有老師的教導，啟發信眾發心行善。對於他的圓寂雖感悲傷，但記得他說過的每一句話，並將繼續弘揚人間佛法。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，第一次看到星雲法師時自己16歲，他身形高大，站在身旁有股安全感，那時他雖已經受眾人景仰，但親身接觸卻感覺他是「如此慈悲與謙遜，就像是普通人」。當時，法師問她在海外求學辛不辛苦，「我的眼淚一下子就掉出來，想到一個慈悲的長者還關心留學的不易」，將以師為己志，使社區更美好並減少暴力。

紐約道場一位志工表示，在台灣曾與星雲法師結緣數次，他有一顆廣博的心，與所有人為善，他謙遜，從不覺高人一等，故有「老二哲學」，為世間弘揚佛法。中國傳統中，人離世後有通過「積閠」加上三歲的傳統，這是他的百歲圓寂，並非一個遺憾，他也曾說，來世還會回來，再當和尚。

紐約中華公所顧問于金山表示，星雲法師青年時代到台灣，以弘揚中土佛法為己任，他的人間佛教是革命性的改變，西方天主教與基督教透過教育、傳播媒體、醫療服務等廣布福音，星雲大使截長補短，和西方培育神職人員非常相似，他也特別注重僧尼師父的教育，嚴謹及通識教育出家人。星雲法師的人間佛教，促進各大宗教的了解溝通與友好合作，他曾多次前往梵蒂岡和教宗會面，並和天主教單國璽樞機結為好友，為國際性的宗教合作有傑出的貢獻。

佛光山舉辦元宵上燈法會活動，圖為兒童表演。(記者鄭怡嫣╱攝影)
佛光山舉辦元宵上燈法會活動，圖為兒童表演。(記者鄭怡嫣╱攝影)
佛光山5日舉辦元宵上燈法會及活動。（記者鄭怡嫣/攝影）
佛光山5日舉辦元宵上燈法會及活動。（記者鄭怡嫣/攝影）

星雲法師 教育 法拉盛

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