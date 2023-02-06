星雲法師圓寂 紐約信眾感念往事與佛法

星雲大師圓寂，紐約信眾感懷悼念。(記者鄭怡嫣╱攝影)

佛光山紐約道場5日於法拉盛 舉辦元宵上燈法會及活動，聽聞台灣佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師 圓寂，紐約信眾感懷悼念、回憶往事，也將繼續推廣他的人間佛法。

佛光山紐約道場住持覺麟法師表示，通常人說生老病死，但星雲法師言「老病死生」，人自呱呱墜地起便是老的開始，死亡是生命很重要的一堂課，但不是消逝而是往生，他也曾說「出家人不怕死」。星雲法師由大陸到台灣，感念所有老師的教導，啟發信眾發心行善。對於他的圓寂雖感悲傷，但記得他說過的每一句話，並將繼續弘揚人間佛法。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，第一次看到星雲法師時自己16歲，他身形高大，站在身旁有股安全感，那時他雖已經受眾人景仰，但親身接觸卻感覺他是「如此慈悲與謙遜，就像是普通人」。當時，法師問她在海外求學辛不辛苦，「我的眼淚一下子就掉出來，想到一個慈悲的長者還關心留學的不易」，將以師為己志，使社區更美好並減少暴力。

紐約道場一位志工表示，在台灣曾與星雲法師結緣數次，他有一顆廣博的心，與所有人為善，他謙遜，從不覺高人一等，故有「老二哲學」，為世間弘揚佛法。中國傳統中，人離世後有通過「積閠」加上三歲的傳統，這是他的百歲圓寂，並非一個遺憾，他也曾說，來世還會回來，再當和尚。