庇護所條件差？亞當斯寒夜入住：溫暖
因拒絕轉移至布碌崙郵輪碼頭收容所而聚集在中城庇護酒店抗議的庇護客營地，上周已被清理乾淨，但對於布碌崙庇護所居住條件的爭議依舊存在。市長亞當斯(Eric Adams)周末於該庇護所度過今年最冷的一夜，以消除對該收容所住宿條件的批評。而前州長帕特生(David Paterson)則抨擊當前的庇護政策，稱「美國應優先考慮自己的無家可歸者，而非其他國家的庇護客」。
3日晚是紐約近年少見的寒冷，室外氣溫降到華氏個位數。當晚11點，亞當斯到布碌崙紅鉤區由郵輪碼頭改建收容所過夜，睡在一張小床上，與他們一起吃早餐。與亞當斯一起過夜的還有州眾議會議員吉布斯(Edward Gibbs)和無家可歸者維權人士達巴榮(Shams DaBaron)。市長辦公室發布聲明，該處與全市其他救援中心一樣溫暖。
針對一些進步派，包括布碌崙的市議員萊斯特勒(Lincoln Restler)，對紅鉤區收容所的批評，亞當斯說，「我永遠不會要求別人做我自己不願意做的事」，所以他選擇在一年中最寒冷的夜晚和尋求庇護者一起過夜，展示紐約的溫暖。
前州長帕特生5日受訪時則提到，在離發生抗議的沃森酒店(Watson Hotel)不到兩個街區，還有其他無家可歸的人，「他們也有困難，而且是美國公民。」他還表示，接納無證庇護客對城市資源造成負擔。
帕特森生稱沃森酒店外的抗議者是「被媒體慫恿」，他說媒體和這些人「挑起事端，只為獲得關注」。市府方面此前也曾指責抗議是被倡議人士挑唆。
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