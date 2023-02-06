庇護所條件差？亞當斯寒夜入住：溫暖

亞當斯於備受爭議的布碌崙郵輪碼頭庇護所過夜，藉此駁斥該處暖氣不足的批評。(取自亞當斯推特)

因拒絕轉移至布碌崙 郵輪碼頭收容所而聚集在中城庇護 酒店抗議的庇護客營地，上周已被清理乾淨，但對於布碌崙庇護所居住條件的爭議依舊存在。市長亞當斯 (Eric Adams)周末於該庇護所度過今年最冷的一夜，以消除對該收容所住宿條件的批評。而前州長帕特生(David Paterson)則抨擊當前的庇護政策，稱「美國應優先考慮自己的無家可歸者，而非其他國家的庇護客」。

3日晚是紐約近年少見的寒冷，室外氣溫降到華氏個位數。當晚11點，亞當斯到布碌崙紅鉤區由郵輪碼頭改建收容所過夜，睡在一張小床上，與他們一起吃早餐。與亞當斯一起過夜的還有州眾議會議員吉布斯(Edward Gibbs)和無家可歸者維權人士達巴榮(Shams DaBaron)。市長辦公室發布聲明，該處與全市其他救援中心一樣溫暖。

針對一些進步派，包括布碌崙的市議員萊斯特勒(Lincoln Restler)，對紅鉤區收容所的批評，亞當斯說，「我永遠不會要求別人做我自己不願意做的事」，所以他選擇在一年中最寒冷的夜晚和尋求庇護者一起過夜，展示紐約的溫暖。

前州長帕特生5日受訪時則提到，在離發生抗議的沃森酒店(Watson Hotel)不到兩個街區，還有其他無家可歸的人，「他們也有困難，而且是美國公民。」他還表示，接納無證庇護客對城市資源造成負擔。

帕特森生稱沃森酒店外的抗議者是「被媒體慫恿」，他說媒體和這些人「挑起事端，只為獲得關注」。市府方面此前也曾指責抗議是被倡議人士挑唆。