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涉8大道賭檔持刀傷人 皇后區華男落網

記者顏潔恩╱紐約報導
涉嫌在8大道賭檔割傷另名華男的林胡譚終於落網。(市警提供)
涉嫌在8大道賭檔割傷另名華男的林胡譚終於落網。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道非法地下賭檔去年發生一起攻擊案，一名華男在玩老虎機時，疑似因一旁華男一直盯著看心生不滿，掏出一把刀子割傷對方的手臂後逃逸；該案在經過數月的調查後，警方終於將居住在皇后區的嫌犯逮捕，面臨多項攻擊、非法持有武器等罪名。

該案發生在去年4月24日下午近4時，位於布碌崙54街820號的地下賭檔內，53歲的林胡譚(Jhu Tan Lin，姓名皆音譯)正在玩老虎機，另一名63歲的華男走到其身旁觀看，令他感到不滿，隨即開口叫對方不要盯著。

儘管華男已轉身離開，林胡譚卻起身走到外面，從摩托車內掏出一把刀子走回賭檔，往男子的右手臂畫了一刀，令其他賭客受到驚嚇；林胡譚在攻擊人後丟下摩托車逃跑，逃離時手上還拿著作案凶器。

目擊者隨後報警，救護車將受害者送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)救治，無生命危險；知情人士指出，嫌犯可能覺得63歲華男盯著他賭博，令他無法走運贏錢，所以才向對方發脾氣，類似事件經常在賭檔裡發生。

該案經過數月的調查，72分局終於在不久前的2月3日凌晨時分逮捕住在皇后區法拉盛的林胡譚；在警局接受盤問後，日前已在國王郡刑事法院過堂，被控持武器威脅、非法持有武器攻擊、攻擊致傷、騷擾等罪名。

嫌犯在此之前曾兩次被捕，2017年6月11日涉嫌企圖謀殺、2018年12月15日涉嫌非法持有管制藥品。

華男 布碌崙 皇后區

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