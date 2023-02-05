「超級星期六」華埠舞獅熱鬧登場 舞者跳到流汗

4日雖遇極端寒流，但華埠「超級星期六」熱情不減，圖為舞獅隊伍穿過堅尼路向勿街行進。(記者張晨／攝影)

未出正月，曼哈頓華埠 過年氛圍仍存，在4日的極寒天氣下，傳統舞龍舞獅「超級星期六」(Super Saturday)無懼嚴寒火熱登場，觀者、商家熱情不減，敞開大門派發紅包，以求新的一年生意興隆；表演者們也加強保暖，但一個地點舞畢也已揮汗如雨，他們之中不少是華裔青少年，稱這一天是展示華人精氣神，新年帶動社區發展的第一仗。

當日上午11時舞獅隊伍就在街頭整裝待發，華埠各條街道封街限流，在五分局警員出動封街後，勿街(Mott St.)、伊利沙白街(Elizabeth St.)、喜士打街(Hester St.)、格蘭街(Grand St.)和茂比利街(Mulberry St.)上的居民商戶早已翹首期盼。

舞獅隊在店鋪前進行表演。(記者張晨／攝影)

來自各家的獅隊舞動著五顏六色的獅頭輪番登場，配合喜慶的鼓點聲；獅子眨眼、扇著耳朵，搖頭擺尾地穿過人群，引得不少孩童伸手觸摸獅頭獅尾；當隊伍進入周圍餐廳時，各族裔食客紛紛停箸，拿出相機拍照，有的還拿出準備好的紅包塞入獅口，以求討個新年好彩頭。

洪青體育會總顧問陳家齡表示，這是他陪伴獅隊走過的第55個年頭，當天即使天氣寒冷，也有100多人聚集在格蘭街口的表演起始處，「我經歷過暴風雪，厚厚的積雪未清還是要出來表演，幾十年來從未間斷。相比2020年除夕夜舞獅的寥寥十幾人在場，華埠的韌性猶存。」

洪青協調員陳維多(Victor Chan)表示，許多如今為華埠貢獻的青年人都曾在舞獅隊效力，因此明白了團結社區的重要；當天雖然遇上極端寒流，舞獅隊成員雖然加了衣服、貼了發熱寶，但一場完畢脫下裝備也已大汗淋漓。

因舞獅日與美國超級足球 盃比賽(Super bowl)鄰近，從而有「Super Saturday」之稱，每個獅隊在該日都能得到至少數千元紅包，也是不同獅隊每年集中的「鬥法」及展示機會，為每年華埠傳統。