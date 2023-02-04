華埠土地信託宣導 期減緩居民外流

華埠商改區華埠土地信託會3日晚舉行，期穩定華埠的不動產，減緩居民外流。(記者張晨／攝影)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)3日晚舉辦華埠土地信託(The Chinatown Community Land Trust，簡稱華埠CLT)首次面對面宣導會，邀請波士頓 華埠土地信託會分享經驗，意旨將土地及建築物的所有權分離，賦予社區土地信託限制房屋售賣和出租價格的權力，令社區永久擁有和管理土地的共同利益，從而達到穩定華埠的不動產，減緩居民外流。

華埠商改區 行政總監陳作舟表示，如何開源節流、留住常駐居民成為了經濟恢復的燃眉之急；其中地稅是華埠業主最大的開支，商改區範圍內12個月的總地稅約為3億元，且社區穩租公寓較多，疫情前有底商租金支撐，但如今空店遍地也使許多業主入不敷出。

華埠CLT成員王鏑表示，土地信託通過將土地與房屋「分離」，來區分房屋和土地的不同權益，CLT並利用各種機制，例如土地租賃、長期轉售限制、優先購買權、並使用公式確定房屋的轉售價格等，使更多人能夠低於市價購入公寓，吸引年輕人，減緩社區老齡化，從而維持商業經濟運行；即使業主將來轉售，新購屋者也必須符合一定條件，屬相互制衡關係。

陳作舟說，土地信託可理解為一個非營利性質共管公寓，並非一家獨大壟斷，此次首次傾聽社區意見後再做規整，業主想要自行成立信託會也不無可能。

波士頓華埠土地信託會執行總裁駱理德(Lydia Lowe)表示，該會成立於2015年，歷經七年營運，從土地出發爭取永久性可負擔房，收購並修繕排屋，組織反對逼遷；以文化計畫、移民足跡史、華埠工人雕像等來建設華埠歷史文化保護區；成立華埠微電網，普及能源知識，爭取綠化及減少空屋等成績卓著。

除此之外，當晚華埠商改區也在現場提供免費閉路電視系統給業主領取，但只限沒有電梯的老建築；陳作舟指出，歡迎業主進一步了解信託項目，如果不感興趣也可領取或更新自家監控系統，因為安全為居民生活最基本，也是最重要的條件之一。