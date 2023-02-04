華人慶元宵 南北習俗各不同

台山風味雞湯鹹湯圓是一種頗具地方特色的節慶美食。(記者許君達╱攝影)

正月十五元宵節 將至，與春節相似，這個傳統華人 節日被廣為慶祝，但來自不同地區的華人又各自有著不同的習俗；紐約市來自各地的華人居住在高度密集的社區空間內，各自的節慶風俗既互相重疊又互相影響，別具一番特色。

曼哈頓華埠 最早的華人居民因大多來自廣東五邑地區，傳統年俗的南粵文化風味較為濃厚；來自廣東台山的李女士回憶，家鄉的習俗是，十五的節慶會比大年初一更熱鬧、更隆重。

在華埠，每年從農曆正月十四晚上開始，各支舞獅隊就會開始聚集準備，正月十五清晨就出發「掃街」，一路起舞造訪各個商家，為商家帶來人氣、祝福和吉祥話，而商家也會準備一些紅包當作回禮。

雖正月十五被稱為「元宵節」，不過事實上，元宵是純正的中國北方食物，其流傳度比湯圓小得多；一名來自天津的餐飲業者表示，自己來美國這麼多年，就未見過有賣正宗元宵，大多都只能買湯圓替代。

該名餐飲業者表示，元宵基本只有正月過節時才有人買，製作起來又太費周章，而且無法冷凍保鮮，賣不掉的就只能浪費掉，「華埠的北方人很少，所以沒什麼商家願意費這個力氣。」

來自北京的王Jason回憶小時候市場上賣的元宵：「把小糖塊放在裝滿了糯米粉的大滾筒裡轉，像滾雪球一樣愈來愈大。」不過他也表示，正宗的北方元宵甜度極高，口味很重也不太健康，所以這可能也是它不易流行的原因之一。

在南方傳統中，用糯米皮包出來的湯圓則是新年節慶不可或缺的食物，湯圓的吃法也不少，除了傳統的水煮甜湯圓，還有其他不同吃法。

台山人李女士在位於披露街(Pell St.)的老字號茶餐廳工作，這家店的老闆和員工都是台山人，她推薦一道台山特色的鹹湯圓，湯底是用雞肉吊出的高湯，煮製時加入雞肉、蝦米、香菇、白蘿蔔、香蔥和香菜，而「湯圓」則是實心的糯米圓。