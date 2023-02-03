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庇護客何去何從？逾6成市民：送往上州

記者和釗宇╱紐約報導
逾六成市民不認為紐約市有能力安置更多庇護客，圖為亞當斯之前關切庇護客及其子女安置。(市長辦公室提供)
逾六成市民不認為紐約市有能力安置更多庇護客，圖為亞當斯之前關切庇護客及其子女安置。(市長辦公室提供)

最新民調顯示，超過六成市民不認為紐約市有能力安置更多庇護客，認為應該將庇護客送往上州；同時，市長亞當斯(Eric Adams)的支持率大幅下滑，主要因為民眾感覺犯罪問題仍未緩解。

根據昆尼別克大學(Quinnibiac University)最新公布的民調，63%紐約市選民認為全市沒有空間安置更多庇護客，31%認為還有空間接納；此前亞當斯提出將部份庇護客安置到上州的計畫，民調顯示，有65%選民支持；70%認為庇護客湧入為紐約市帶來危機，相比之下25%的選民持相反觀點。

數據顯示，自去年春季以來，已有約4萬3200名庇護客湧入紐約市，其中超過2萬8000人住在由納稅人承擔費用的緊急庇護所；州長霍楚(Kathy Hochul)此前提出的預算案，計畫在新財年投資10億元，應對庇護客危機。

超過六成紐約市民不認為紐約市有能力安置更多庇護客，而認為應該將庇護客送往上州。（...
超過六成紐約市民不認為紐約市有能力安置更多庇護客，而認為應該將庇護客送往上州。（市長辦公室提供）

根據民調，82%的選民認為聯邦政府有責任幫助紐約市解決庇護客危機，67%認為聯邦政府應該開放庇護客申請工作許可。

此外，選民對亞當斯的不滿持續增加，亞當斯的支持率從去年5月的43%跌至37%，選民主要對市府未能解決犯罪問題感到不滿，其後則是可負擔住房和遊民問題；其中，布朗士民眾對亞當斯的疑慮最重，59%不認可亞當斯的政策，其次是史泰登島的47%和皇后區的42%。

市長亞當斯的支持率大幅下滑，主要因為民眾感覺犯罪問題仍未緩解。（市長辦公室提供）
市長亞當斯的支持率大幅下滑，主要因為民眾感覺犯罪問題仍未緩解。（市長辦公室提供）

非洲裔及65歲以上的長者對亞當斯的看法較為正面，是對亞當斯支持度超過五成的僅有的兩個群體；49歲以下的白人對亞當斯的評價最低。

昆尼別克大學民調專家馬洛艾(Tim Malloy)表示，亞當斯主打法律與秩序，但由於民眾對治安不滿，支持率下降；對此，亞當斯表示，民調數字時高時低是正常，仍會繼續推行現有政策照顧市民。

亞當斯 庇護 民調

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