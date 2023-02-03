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紐約客談／對移民多包容 對政府多監督

紐約客談

進入紐約的庇護客越來越多，市府啟動各種安置設施，多數是停業或經營不善的酒店。最新公布將改作收容所的是曼哈頓金融區一家破產中檔酒店，合作模式為政府用專款包租酒店房間，為庇護客提供住處，也助酒店營收，看起來雙贏。

但值得注意的是，政府給這家酒店的出價要比市場價高出不少。按理說，政府作為大客戶，議價能力應該比普通消費者更強，為何充當「冤大頭」。

有共和黨議員稱，不支持政府「用高檔酒店獎勵非法行為」。這些在既有權力體系中天生占高位的郊區白人，很可能無法體會「移民」之艱難。該反對的是美國的移民政策，而不是那些被逼到鋌而走險的絕望底層人。

白人精英不識人間疾苦就算了，部分華人也加入吶喊。這一批庇護客很多來自委內瑞拉或古巴，甚至有以免簽的厄瓜多為跳板、徒步到美國邊境的中國人。他們為了吃飯和自由，出生入死逃離母國，穿越中南美洲，與過去那些逃離中國的華人先輩有何區別？或許可包容他們，出自「性本善」的同理心。

近期曼哈頓華埠社區積極為區內庇護所募捐物資，就很暖心。美國當局在移民法狹窄的空間內，給予有限的接收安置，也是「槍口抬高一吋」之善舉。何況，美國本來也缺乏勞動力，這些吃苦耐勞的西語裔人口是很好的補充。

政府在這些人初來乍到最困窘的時候幫一把手，現在看起來會花很多錢，但這些人扎根以後，也可能變成有貢獻的納稅人。公眾及民選官員應做的，是嚴格監督政府是否把錢花在刀口上，而非怪罪同為弱者的新鄰居。

庇護 移民 曼哈頓

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